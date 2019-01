– Reformen har ledet til en krise

– Regjeringen har forlatt reformen

Støre sier at problemet ikke bare er at denne sektoren er for dårlig finansiert, men det er også for dårlig organisert.

– Den nye strukturen med lensmannskontorer som ikke er bemannet eller mangler etterforskere, fører til at hele verdikjeden brytes ned. Når det ikke er nok bemanning, og de etterforskerne man har ikke har kapasitet til å jobbe ferdig saker, fører det til at alvorlige saker blir liggende lengre, og ofre i alvorlige straffesaker må vente alt for lenge. Frp er et parti som sier de er opptatt av lov og orden. Når de nå faller på meningsmålingene, hjelper det ikke hva de uttaler, men hva folk faktisk ser at skjer, sier Støre.

– Betyr dette at Arbeiderpartiet ikke lenger stiller seg bak reformen?

– Vi stiller oss bak reformen slik den ble vedtatt, men vi mener regjeringen har forlatt den reformen.

– Denne typen kritikk har vi hørt fra flere hold over lengre tid. Tror du Wara vil lytte og gjøre noe med reformen nå?

– Jeg er ikke så sikker på at justisministeren hører, men jeg håper og tror at de andre i Stortingssalen vil gjøre det, sier Støre.

Torsdag vil det bli fremlagt en rapport ved Politihøgskolen i Oslo, som tar temperaturen på politireformen.

Her vil professorene Cathrine Filstad og Tom Karp legge fram resultatene av en spørreundersøkelse av 4500 politiansatte, som oppgir at politiet har blitt mindre tilgjengelig for folk, samt at forebygging og beredskap er blitt dårligere etter reformen ble innført.

– For tidlig å felle dom

Fra i spørretimen var Jonas Gahr Støre klar i sitt spørmål til Justisminister Tor Mikkel Wara:

– Toppsaken på tv2.no nå handler om en syv år gammel jente som skal ha blitt voldtatt for to år siden og saken står fortsatt i stampe. Slik kan vi ikke ha det. Politiet lider under manglende prioriteringer og det går utover folks sikkerhet. Synes ikke justisministeren det er uverdig at folk som har opplevd alvorlige straffesaker må vente så lenge før saken deres kommer opp for retten?

Justisminister Tor Mikkel Wara mener det er alt for tidlig å felle en dom over politireformen allerede nå.

– Reformen ble gjennomført i 2018, det er derfor urimelig å trekke slutninger og felle en dom over reformen allerede nå. Jeg er overbevist om at reformen vil levere, når den bare får tid på seg, sier Wara.