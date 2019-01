De fleste partnerdrap begås av utenlandske statsborgere

Det viser tall fra Kripos' drapsstatistikk for 2018. Totalt var det 24 drapssaker i fjor. 62 prosent av gjerningspersonene, og 60 prosent av ofrene, var norske statsborgere. I tillegg var over halvparten av gjerningspersonene – 65 prosent – ruspåvirket.

Såkalte partnerdrap utgjør en fjerdedel av dem. Partnerdrap er nå ektefellen, eksen, eller kjæresten er gjerningsperson.

I samtlige partnerdrapssaker i 2018 var offeret kvinner. Og i alle bortsett fra ett tilfelle var både offeret og gjerningspersonen utenlandsk statsborger.

Marginaliserte grupper overrepresentert

– Hvis man ser 2018 isolert så gir det store utslag, sier leder for drapsseksjonen ved Kripos, Vibeke Schei Syversen.

Hun understreker at det er så få drap i Norge at det ikke er sikkert at tallene viser en tydelig trend. Likevel erkjenner hun at økningen er oppsiktsvekkende.

– Dette er tall vi må se nærmere på, sier hun.

– Marginaliserte grupper er overrepresenterte i denne typen drapssaker, sier Solveig Vatnar. Hun forsker på partnervold, og mener statistikken viser at mennesker med levekårsvansker for lett faller mellom stolene i Norge.

Drapsstatistikken i Norge 2018 Det ble registrert 24 drapssaker, med 25 ofre og 26 gjerningspersoner.

Det ble registrert ett dobbeltdrap, i Trondheim.

64 % av ofrene er menn, og 36 % er kvinner.

62 % av gjerningspersonene og 60 % av ofrene var norske statsborgere.

Kun én kvinne er siktet for drap i 2018, de øvrige siktede er menn.

Over halvparten av gjerningspersonene var ruspåvirket (65 %).

Halvparten av gjerningspersonene var arbeidsledige eller trygdet.

Partner/ekspartnerdrap utgjør en fjerdedel, og samtlige ofre var kvinner.

I fem av de seks partner-/ekspartnerdrapene hadde både gjerningsperson og offer annet statsborgerskap enn norsk. ​Kilde: Kripos

– Det vi har funnet i vår forskning er at mennesker som har omfattende levekårsvansker i mindre grad fanges opp av hjelpeapparatet, når hjelpeapparatet gjør risikovurderinger.

Hun forteller at personer som lever i Norge uten norsk statsborgerskap er en av flere grupper som lever i det de i forskermiljøet kaller en ekstremsituasjon.

Vatnar mener at de som jobber i hjelpeapparatene, som offentlige instanser som jobber med integrering eller andre bistandsetater, har en tendens til å undervurdere draps- og voldsrisiko knyttet til mennesker som har slike vansker.

De som ble drept av partneren

Seks kvinner mistet livet i 2018 som følge av partnervold.

HOUDA LAMSAOURI Foto: Privat

Den 9. april ble den 38 år gamle marokkanske kvinnen Houda Lamsaouri funnet død i sin bolig på Notodden i Telemark. Den tidligere ektemannen hennes, en 53-åring fra Syria, pågripes og siktes for drap to dager senere. Han nekter straffskyld.

VERONIKA KOCABKOVA Foto: Privat

Den 1. juli ble 27 år gamle Veronika Kocabkova ble kritisk skadd i en knivstikking på Tiffani Café på Frogner i Oslo. En uke senere dør hun på sykehus. En 51 år gammel tsjekkisk statsborger er siktet for drap. De to har et barn sammen. Mannen sier han erkjenner å ha gjennomført handlingen, men at han ikke husker noe fra handlingen og erkjenner ikke straffskyld.