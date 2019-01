To ganger i uken møtes vennegjengen fra Lørenskog. Kaffe og vafler sendes rundt bordet mens praten går. Den siste uken har de nesten bare pratet om Anne-Elisabeth Hagen, venninnen som plutselig forsvant den 31. oktober i fjor.

– Ikke noe jåleri

Alle er de venner av ekteparet Hagen. Noen har feriert men dem, andre har feiret nyttår med paret. De beskriver Tom og Anne-Elisabeth Hagen som svært jordnære.

– Veldig hyggelige folk, og de er veldig nedpå. Selv om han er milliardær, så er han ikke typen som går på rød løper. Verken han eller hun.

Venninnene Jorunn Nysveen og Kari Nilsen skyter inn at "Lisbeth", som de kaller henne, alltid er blid og åpen.

– Blid, hyggelig og åpen. Alltid positiv og ikke noe jåleri, forteller de.

Frykter det verste

Det er snart 11 uker siden det siste sikre livstegnet. Klokken 09:14 snakket Anne-Elisabeth Hagen med et familiemedlem på telefonen. Da ektemannen kom hjem fra jobb denne dagen klokken 13:30 var hun borte.

– Det er underlig at de ikke tar kontakt dersom dette handler om penger. Det er rart at de ikke skaper kontakt for å få fremgang i saken. Jo lenger de sitter med henne, jo verre blir det, sier Rolf Selmer og sikter til gjerningspersonene.

Selv om vennegjengen forsøker å holde motet oppe, tenker de av og til på det som vil være det verst tenkelige utfallet.

– Vi frykter at hun ikke lever lenger når de ikke får noen respons. Alle frykter det, sier Bjørn Trop.

Over 900 tips

Etter at forsvinningen ble offentlig kjent i forrige uke, har det strømmet på med tips. Nå sitter politiet på over 900 tips som de håper kan gi svar på hvem som står bak den antatte bortføringen og hvor Hagen kan være.

– Offentliggjøringen har ført til at vi har mottatt mange tips, som nå må bearbeides og følges opp. Arbeidet er godt i gang, men dette tar tid. Det vil også ta tid å følge opp noen av disse tipsene, skriver politiet i en pressemelding.

FAST MØTESTED: To ganger i uken møtes vennegjengen på Metro-senter på Lørenskog

– Tiden inne for å si fra!

Nå har vennene er klar beskjed til de som sitter på informasjon om hvor Anne-Elisabeth kan være.

– Nå er tiden inne for den som vet noe til å si i fra. Det er rart hvis det ikke er et menneske et eller annet sted i Norge eller Lørenskog som ikke vet noe. Det er det alltid, sier Åge Tovan.

I mellomtiden tviholder de på håpet om at venninnen snart skal komme hjem igjen.

– Vi håper at dette skal gå bra. Det er det eneste vi kan gjøre for å støtte familien, og det tror jeg hele Lørenskog-samfunnet stiller seg bak. Det er jeg helt overbevist om, fortsetter Tovan.