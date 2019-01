En del har nok kjent på den blytunge dagen derpå-følelsen, etter å ha vært så påseilet at man ikke helt klarer å huske alt som skjedde kvelden i forveien.

Det er ikke hovedproblemet for fotballspilleren Gavin Whyte (22), for om han ikke husker hva han gjorde kan han bare se videoen av seg selv som sirkulerer i sosiale medier.

Oxford United-spilleren, som har fire landskamper for Nord-Irland, ble nemlig filmet da han skjemmet seg fullstendig ut i all offentlighet.

Videoen viser Whyte og en kamerat med buksene på knærne og skjortene trukket opp, samtidig som de skråler og synger og veiver med penisene sine. Handlingen ville kanskje av noen blitt beskrevet som «å kjøre helikopter».

Selv om de så ut til å ha det gøy akkurat da det skjedde, er 22-åringen knust etter at videoen havnet på nettet.

– Det var et øyeblikks idioti fra meg, som jeg angrer veldig mye på og som jeg må prøve å lære fra. Jeg kan bare be om unnskyldning til alle jeg har fornærmet og til de jeg har skuffet med oppførselen min. Jeg kan ikke beskrive hvor mye jeg skjemmes, men alt jeg kan gjøre nå er å gå videre, konsentrere meg om fotballen og sørge for at noe slikt aldri skjer igjen, sier Whyte i en pressemelding Oxford har lagt ut på sine nettsider.

– Galt på alle måter

Oppførselen gjør også at Whyte nå etterforskes av lovens lange arm. Ifølge BBC bekrefter politiet i Nord-Irland at de er blitt gjort kjent med at 22-åringen blottet seg ute i offentligheten.

Hendelsen skjedde etter en bytur i Belfast, og ifølge manager Karl Robinson var det en ekstremt angrende synder han snakket med.

– Det er fullstendig ulikt ham. Gavin er en rolig, respektfull ung mann, som er helt knust av dette. Jeg har knapt hørt noen som har vært så angrende etter å ha gjort noe man ikke burde ha gjort. Han hadde åpenbart drukket for mye, og vi vil ta for oss det også, men uansett om du er fotballspiller eller ikke så er oppførsel som dette galt på alle måter, sier Oxford-manageren.

Klubben vil også sørge for at angrepsspilleren får profesjonell hjelp til å håndtere det som har skjedd.

– Vi skal sette oss ned med Gavin i dag og vi vil gjøre det ansvaret han har fullstendig klart og tydelig. Vi har psykologisk og atferdsmessig støtte her, for å hjelpe ham med å komme seg gjennom dette, sier Robinson.

– Uakseptable handlinger

Også landslagssjef Michael O'Neill fordømmer Whytes oppførsel.

– Gavins handliger i videoen er åpenbart uakseptable og ligger langt under standarden vi forventer fra nordiske landslagsspillere. Jeg vet Oxford United vil straffe ham hensiktsmessig for denne betydelige feilen, og både klubben og det nordiske fotballforbundet vil sette igang tiltak for å forsikre oss om at han lærer fra det, sier Nord-Irland-sjefen.