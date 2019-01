Det skriver Medier24.

Jacobsen sier til nettstedet at han har lyst til å gjøre noe annet.

– Hva det blir, vet jeg ikke ennå, for det må jeg bruke tid på å finne ut av, sier han.

«Kjære kolleger og venner. Jeg har sagt opp i VG og forlater dermed avisa. Jeg ønsker å gjøre noe nytt, og det vil skje utenfor dette huset. Jeg har noen planer, men vet ennå ikke helt hva det blir. Jeg har hatt en flott tid her, både personlig og faglig, og jeg har blitt kjent med mange mennesker jeg setter stor pris på. Det føles vemodig at det nå er over, men jeg er trygg på den beslutningen jeg har tatt (..). Takk for nå, alt godt!», skriver Jacobsen i en internmelding i VG, ifølge Medier24.

Jacobsen er også kjent som frontfigur i bandet Gluecifer, under navnet Biff Malibu. Bandet gjorde comeback i 2018.

TV 2 har ennå ikke lykkes å få kontakt med Frithjof Jacobsen.