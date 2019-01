NETTDATING BLE PENGESLUK:

Det er svært enkelt å opprette en profil på Singles50, men det å avslutte abonnementet er adskillig vanskeligere.

– Jeg fikk beskjed om at jeg måtte sende oppsigelsen i posten til Luxembourg. Det kan ikke være mulig i 2019, sier Torill Savland.

Se TV 2 hjelper deg på TV 2 torsdager klokken 20.30 eller på TV 2 Sumo

Slaktes på Facebook

Torill er ikke alene om å føle seg dårlig behandlet. På Singles50s Facebook-side finner vi disse kommentarene:

«Ble lurt for mange tusen. Useriøst»

«Jeg kommer til å politianmelde denne siden».

« En side som flår deg for penger og som er umulig å melde seg ut av».

KLAGER: Singles 50 har fått mange kommentarer på sin Facebook-side

TV 2 hjelper deg tar kontakt med flere av personene som har postet på Facebook-siden. En forteller at hun er trukket for større beløp enn avtalt, og først da hun truet med politianmeldelse fikk hun mesteparten av pengene tilbake.

Andre forteller at det nærmest er umulig å melde seg ut av siden og at de må sperre bankkortet sitt for å hindre at Singles50.no automatisk belaster dem for rådyre abonnementsavgifter.

En annen bruker har sendt oss en epost-veksling med kundeservice hvor Singles50 mener at oppsigelsen ikke er gyldig fordi det er oppgitt en annen epost i oppsigelsen enn i profilen. Det at brukeren har oppgitt fullt navn og telefonnummer holder ikke.

– De er kyniske og utnytter folk som har meldt seg inn, tordner Savland.

Skeptisk

Forbrukertilsynet mener praksisen til Singles50 er ulovlig:

ULOVLIG: Forbrukertilsynet mener skriftlig oppsigelse er i strid med Markedsføringsloven.

– Etter markedsføringsloven skal det være like enkelt å melde seg ut av tjenesten som det er å melde seg inn. Hvis man må sette seg ned å lete gjennom avtalevilkår for å finne adresse og sende et brev eller faks for å si opp abonnementet, er dette langt fra like enkelt som det var å melde seg inn, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Føler seg lurt

Singles50 har slagordet «Den eksklusive datingsiden for single i moden alder», og ifølge reklamen har de hele 60.000 single brukere. Altså perfekt for Torill (49).