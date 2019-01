– Drapet var nøye planlagt og overveid

I sin sluttprosedyre sa politiadvokat Ragnhild Helgesen at det er flere grunner til at politiet og påtalemyndigheten mener kvinnen har tatt livet av de to.

Helgesen prosederte tirsdag på dødsfallet til kvinnens eks-kjæreste, mens statsadvokat Leif Aleksandersen skal prosedere om dødsfallet til kvinnens far onsdag.

Helgesen nevnte en rekke momenter i saken som hun mener peker mot at kvinnen er skyldig:

– Det kan utelukkes at Øystein Hagel Pedersen (67) som ble funnet død på et hotellrom på First hotell 6. april 2014, døde av selvdrap eller ulykke, sa politiadvokaten.

Endret forklaring

Politiadvokaten sa i retten at den tiltalte kvinnen endret sin forklaring to ganger i avhørene hvor hun var innkalt som vitne.

– I det første avhøret nevner hun ikke noe om melkesyrekapsler, mens i det andre sa kvinnen at hun hadde fått to kapsler av avdøde. Videre sa hun i avhøret at hun ikke så noen tabletter på hotellrommet da hun dro derfra, mens hun til flere nære venner skal ha fortalt at det lå mange tabletter strødd utover rommet, sa Helgesen i retten tirsdag.

AKTOR: Politiadvokat Ragnhild Helgesen holdt tirsdag sin sluttprosedyre i Kristiansand tingrett. Foto: Trond Solvang / TV 2

Videre pekte aktor på at rettsmedisinerne mener Øystein Hagel Pedersen døde tidlig på natten.

Tiltalte forlot hotellet rundt 01.30 og gikk deretter til flere minibanker for å forsøke å ta ut penger fra Pedersens kredittkort.

Politiadvokaten sa deretter at tiltalte i avhør som vitne sa at hun følte seg ruset og at hun slet med å gå da hun forlot hotellet.

Videobilder fra de to minibankene viser ingen tegn til at kvinnen går ustabilt eller sliter med å sette inn minibankkortet.

Kunnskap om neddoping

Påtalemyndigheten mener at den tiltalte kvinnen hadde god kunnskap om neddoping med kapsler. Aktor viste blant annet til lydloggen der tiltalte forklarte en hemmelig politiagent hvordan man kunne dope ned noen ved hjelp av helsekost-ampuller.

Aktor trakk også fram at tiltalte ikke sa noe om at hun tidligere samme dag som Hagel Pedersen døde, hadde forsøkt å kjøpe helsekost-ampullene Solaray Spektro med en venns kredittkort.

Øystein Hagel Pedersen anmeldte tiltalte allerede ett år tidligere fordi han mente hun hadde dopet ham ned.

Aktor viste også til at tiltalte tok ut sovemedisin like før dette, og det ble også vist til en samtale mellom tiltalte og den hemmelige agenten hvor tiltalte sa:

– Du må lete i hva han tar.

Nøye planlagt

Samtalen handlet om hvordan agenten kunne bli kvitt sin fiktive voldelige samboer ved å dope ham ned. Videre sa tiltalte at man får plass til fire til seks tabletter i en kapsel.