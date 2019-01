Pris: 449 kroner

Terningkast 2

​Barnas vurdering: Det er den dårlige gliden som gir en solid sisteplass til Twin Tip Surfer. Tidvis gled det så dårlig at det nesten stoppet midt i bakken. Dette var det eneste produktet som fremkalte tilløp til stygt språk hos en ellers veloppdragen gjeng testere. Litt pluss for at det er lett å dra opp bakken.