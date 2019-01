E-tjenesten bekrefter: – GPS-utfall nær grensen til Russland

I forrige uke oppsto det forstyrrelser i GPS-signalene nær grensen til Russland og Kolahalvøya. Støysignalene kom fra øst.

Observasjoner som ble gjort fra flere fly, hadde samme karakteristikk som tilfellene Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fikk melding om høsten 2017, mars 2018 og under NATO-øvelsen Trident Juncture.

Ved to anledninger bekreftet Etterretningstjenesten at støysignalene stammet fra russiske landstyrker som brukte elektronisk jamming mot egne styrker.

– Registrert utfall

Nå opplyser Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste at GPS-utfallet i forrige uke ble registrert, uten å gi detaljer.

– Vi kan bekrefte at det i tidsrommet 9.-10. januar 2019, ble registrert utfall av GPS-signaler i grenseområdet Norge-Russland. Våre registreringer blir rapportert til relevante norske myndigheter, sier kommunikasjonssjef Ann-Kristin Bjergene i Etterretningstjenesten til TV 2.

Bjergene opplyser ikke om GPS-utfallet fant sted i forbindelse med russisk øvingsvirksomhet eller testing av nye våpensystemer.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har imidlertid satt lignende hendelser i sammenheng med Russlands militære opptrapping i nord.

– I nordområdene ser vi resultatene av den omfattende russiske satsingen på militær modernisering. Gjennom høsten har vi sett gjentatte tilfeller av jamming av GPS-signaler. Jamming som rammet norsk sivil virksomhet på Finnmarkskysten, sa forsvarsministeren i sin årlige tale til Oslo Militære Samfund.

Elektronisk jamming

På bakgrunn av informasjon fra Forsvaret ble det besluttet å ikke utføre målinger i mars 2018, ifølge en risikoanalyse fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Da øvde russiske landstyrker i Petsjenga-området, og brukte elektronisk jamming mot egne styrker.

– Vi har informasjon som viser at russiske EK-avdelinger var deployerte i øvingsområdet nær Norge. Vi tror at disse avdelingene stod bak bortfallet av GPS-signal over norsk territorium, har etterretningssjef Morten Haga Lunde uttalt om bortfallet av GPS i Finnmark høsten 2017.

Bortfallet av GPS-signaler i Finnmark høsten 2017 er ifølge etterretningssjef Morten Haga Lunde ett av flere russiske tilfeller av mer utfordrende opptreden.



Under årstalen i Oslo Miltære Samfund i mars 2018 beskrev E-sjefen også disse «liksomangrepene» og offensive aktivitetene i 2017: