Det bekrefter den tsjekkiske 36-åringen på Twitter.

«Det er 20 år siden jeg signerte min første kontrakt, så dette føles som riktig tidspunkt å kunngjøre at jeg legger opp ved sesongslutt.

Etter å ha spilt 15 sesonger i Premier League, og vunnet alle trofeer som er mulig å vinne, føles det som at jeg har oppnådd det jeg kunne. Jeg kommer til å jobbe hardt for å vinne enda et trofé med Arsenal denne sesongen, og jeg ser frem til hva livet utenfor banen har å by på», skriver han.

Cech startet denne sesongen som Arsenals førstekeeper. Da han måtte ut med skade i hjemmekampen mot Watford i slutten av september, mistet han plassen til nysigneringen Bernd Leno.

Siden har han bare fått spille cupkamper.

– Ikke den mest moderne

SUKSESS: Petr Cech var ekstremt suksessfull i Chelsea, men forlot klubben da han mistet plassen på laget til nåværende Real Madrid-keeper Thibaut Courtois. Her feirer han Champions League-tittelen i 2012. Foto: Martin Meissner

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt mener at 36-åringen trekker seg tilbake på et naturlig tidspunkt.

– Han er ikke den mest moderne i stilen. Nå begynner det å stilles store krav til hva keeperne kan gjøre med beina, og der sliter han. De må være så gode at de rett og slett blir som vanlige utespillere. Det er veldig vanskelig å fikse i hans alder, konstaterer Thorstvedt.

Tsjekkeren har holdt 202 rene bur i Premier League, flest av alle.

Det var i Chelsea at Cech virkelig skapte ryktet sitt. Cech fikk hele 486 kamper for klubben, noe som er sjette mest i klubbhistorien. Under sin tid for de blå vant han Premier League hele fire ganger, og Champions League én gang. Han vant også FA-cupen fire ganger, Ligacupen tre ganger og Europaligaen én gang.

– Kan lene seg tilbake med god samvittighet

Tsjekkeren holdt nullen hele 220 ganger for Chelsea i alle turneringer, noe som er klubbrekord.

STYGG SKADE: Petr Cech begynte å bruke den karakteristiske hjelmen etter et sammenstøt i en Premier League-kamp i 2006. Foto: Sang Tan

I Arsenal har Cech vært med på å vinne FA-cupen to ganger.

– Han har fremstått som en bra keeper og en bra fyr. Han har hatt en strålende karrière, og kan lene seg tilbake med god samvittighet, sier Thorstvedt.

I 2006 kolliderte målvakten med Readings Stephen Hunt i en Premier League-kamp og ble slått bevisstløs. Den daværende Chelsea-keeperen pådro seg en stygg hodeskade. Først tre måneder senere var tsjekkeren tilbake mellom stengene, og da iført en beskyttelseshjelm som han etter hvert skulle bli svært kjent for. Siden har Cech brukt hjelmen i hver eneste kamp.

