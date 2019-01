Seks seirer på seks kamper taler sitt tydelige språk. Ole Gunnar Solskjær har forbedret Manchester United kraftig.

Ifølge The Telegraph er det et økende ønske i troppen om å beholde Solskjær som manager også etter sesongslutt.

Avisen skriver at selv om Tottenham-manager Mauricio Pochettino fortsatt er klubbens førstevalg, har nordmannen allerede skaffet seg solid støtte i troppen ved å øke spillernes selvtillit og innføre enn mer positiv og offensiv tilnærming til spillet.

Etter sigende skal United-spillerne ha ønsket et managerbytte siden september, med et ønske om en mer angrepsrettet tilnærming. Spillerne skal i utgangspunktet ha vært skeptiske til Solskjær, men sies nå å være overbeviste om at nordmannen er rett mann for jobben.

The Sun hevder at styreleder Ed Woodward er så fornøyd med nordmannen at han nå er favoritt til å ta over på permanent basis. Solskjær var i utgangspunktet hentet inn for å få skipet på stø kurs og løfte humøret i klubben, men en seiersprosent på 100 og den gode taktiske planen mot Tottenham i helgen skal ha overbevist styret.

Ifølge avisen var Woodward selv i garderoben på Wembley og gratulerte Solskjær etter kampen.

Også forbedringene enkeltspillere som Paul Pogba og Marcus Rashford har vist under nordmannens ledelse har vært med på å overbevise styret.

Rådfører seg med Ferguson

Manchester Evening News (MEN) skriver at Sir Alex Ferguson er tungt involvert i det som skjer i klubben om dagen. Da Solskjær tok over sa han at han ville ta turen til Fergusons hjem for å hilse på, men i stedet har Ferguson allerede tatt turen til Uniteds treningsanlegg to ganger siden nordmannen tok over. Senest lørdag var Ferguson til stede på treningsfeltet.

Ifølge avisen «har han gått så langt at han har spurt Ferguson om råd rundt laguttak».

Solskjærs lederstil sammenlignes med Fergusons. En kilde MEN har snakket med, sier at Solskjærs «man-management» er veldig lik Fergusons.

Tok i bruk dresstradisjon

Også utenfor banen og treningsfeltet har Solskjær tatt i bruk prinsipper fra sin gamle læremester. Før kampen mot Tottenham søndag ankom United-spillerne stadion iført klubbens offisielle dress og slips, noe som var et vanlig syn under Sir Alex Fergusons ledelse.

Fra nå skal spillerne ankomme hver kamp i dress, en regel Solskjær også innførte i Molde. De skal fortsatte få reise i klubbens treningsdress, men når de ankommer stadion, skal de være formelt kledd, skriver Daily Mail.

Nordmannen brukte forrige ukes treningsleir i Dubai både til å øve taktikk og til å innføre noen nye regler, som kleskoden.

Solskjær skal også ha brukt treningsleiren til å bli bedre kjent med spillerne utenfor banen. Spillerne fikk stor frihet utenom treningene, og trenerteamet skal ha notert seg hvem som utnyttet seg mest av friheten.

Solskjærs neste test er Brighton hjemme på Old Trafford på lørdag.