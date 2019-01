Kombutcha, ingefærshot, grønn smothie og scones

Velg sort eller grønn te etter hva du liker.

Bruker du sort te må du kjøpe en uten olje i (eks bergamotolje)

Det kan danne seg mugg i Kombuchaen hvis temperaturen er for lav ( <15gC). Det er fordi hvis temperaturen er for lav så dannes det ikke syre fort nok til å få pH-en raskt ned, og mengden melkesyrebakterier opp, så disse kan holde muggsoppen i sjakk. Derfor er det viktig at kombuchaen ikke står for kaldt, men på et lunt sted.

Bruk gjerne et stort norgesglass eller lignende til å lage kombuchaen i.

Oppskrift:

· Per 1 liter grønn eller sort te

· 2 teposer

· 4-5 ss rørsukker

· scoby

· ca. 2 uker

· sjekk pH etter 5 dager

· pH ca. 3 (pH <2 betyr at du har fått alkohol i Kombuchaen)

· spar en desiliter til start-up på neste batch

Trekk teen (vannet må ikke være >70gC).

Sort te må trekke i 10-15 minutter, den grønne i 4 minutter

Rør inn rørsukkeret. Legg scoobyen på toppen.

Ha et kjøkkenhåndkle over, sett en strikk rundt åpningen og la glasset stå i ca. 2 uker i romtemperatur (ikke sett på lokk!!). Etter 5 dager sjekker du pH. Den skal være ca.3

(du får kjøpt strips til å måle PH-verdien på nett, eller på apotek)

Du kan godt tilsette ekstra smak på kombuchaen

Da tilsetter du den smaken du vil ha, to dager før den skal drikkes for etterfermentering

Forslag til gode smaker i kombucha:

Ingefær, raspet, en håndfull eller

Bringebær, en håndfull

Hva er en scoby?

For å lage din egen kombucha så må du ha en «scoby». Det får du kjøpt på nett, eller du kan få av noen som har et «scoby hotell». Et scoby hotell vil si at du har flere startere (Scoby) som du kan gi bort til andre. En scoby er bakterier fra sopp so er gunstig for tarmfloraen.

Ingefærshot

En smart måte å få i seg enda mer plantestoffer på er å kaldtrekke te over natta. Da får du utnyttet alle næringsstoffene som er i teposen.

Bruk gjerne en kopp kullsyreholdig vann sammen med to teposer. La det stå å trekke over natten.

Press ca 20 gram ingefær i en slowjuicer sammen med ½ sitron og og et eple. Hell saften over i ett glass samen med den kaldtrukne teen.

Pynt gjerne glasset med en sitronskive på kanten av glasset.

Ingredienser i ingefær shot:

1 kopp kandtrukket te i kullsyreholdig vann per person

Ca 20 gram ingefær

½ sitron

1 eple

Evt en sitronskive til pynt