Burde ha sett det på visning?

Samboerparet reklamerte umiddelbart via sitt forsikringsselskap da de oppdaget hvor smale garasjene var. Utbygger mener at samboerparet har reklamert for sent. Det avviser Fæhn.

– Det er en frist på kanskje rundt tre måneder som gjelder fra man oppdager eller burde ha oppdaget, men her er det en helt naturlig forklaring på at det tok litt tid før de registrerte dette problemet, sier Fæhn.

Knut Jarle og Anne må krabbe ut bakluken for å komme seg ut av bilen inne i garasjen.

Utbygger mener at samboerparet burde ha oppdaget på visning at garasjene var så smale. Det avvises også av Forbrukeradvokaten.

– Nei, den argumentasjonen er jeg ikke med på. Man må kunne forvente at byggeregler er fulgt og at det faktisk er plass til en bil av vanlig størrelse i en garasje, sier han.

Må klatre ut bak

Den eneste måten Knut Jarle kan komme seg ut av bilen på inne i garasjen, er å klatre gjennom hele bilen og ut bakluken.

– Det kan jo ikke være meningen at det er slik jeg skal komme meg ut av garasjen, sier han.

Men det er ikke bare garasjene som har krympet. Samtlige dører i huset er også smalere.

– Dørene er 70 cm. Det er ikke etter forskriftene. De skal være minst 80 cm, fastslår Fæhn.

Mangler utvendig bod

Anne og Knut Jarle har også reklamert på at en utvendig bod som ble prosjektert, ikke har blitt bygget.

– Forskriften stiller krav til en utvendig bodplass på 5 m2. Utenfor her er det ingenting, sier Fæhn.

Utbygger mener at en mindre innvendig bod i garasjen ivaretar dette kravet.

Forbrukeradvokat Ola Fæhn slår fast at utbygger ikke kan kreve heving av kjøpet.

Tomannsboligen er bygget av en privatperson. Han har også bygget og solgt en annen tomannsbolig i området. TV2 hjelper deg har gjort gjentatte forsøk for å få utbygger eller hans advokat til å stille til et intervju. Dette har blitt avslått.

Tilbyr å heve kjøpet

Til oss skylder utbygger på arkitekten for at garasjene er for smale. Han kommer likevel med et tilbud til Anne og Knut Jarle.

– Han har kommet med et tilbud om at vi kan få hevet kjøpet til den prisen som den ble kjøpt for for over ett år siden, forklarer Knut Jarle.

– Vi har bodd her i ett år. Vi har ikke tenkt å selge, sier Anne.

Ifølge Forbrukeradvokat Fæhn kan utbygger komme med et tilbud om heving, men han har ikke noe krav på å ta tilbake huset hvis han har levert noe mangelfullt.

Forbehold om TV-reportasje

Utbygger kommer med et tilbud om utebod og noen utbedringer, men kun hvis innslaget ikke blir vist på TV2 hjelper deg.

Etter beregninger fra takstmann krever samboerparet totalt ca.700.000 kr. 500.000 for garasjene og 200.000 for diverse utbedringer. Tilbudet fra utbygger er på 83.500 kr.

– Vi har lyst til å prøve for rettsvesenet, at et nytt hus ikke bygges i henhold til norsk standard, men risikoen veltes over på oss som forbrukere og kjøpere, sier Knut Jarle.

– Har dere fortsatt et håp om at det skal ordne seg?

– Vi har et sterkt håp om det ja, sier Knut Jarle.

– Det ordner seg nok til slutt, avslutter Anne.