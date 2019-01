Dette får du for en hundrelapp på Oslo lufthavn

Kommunikasjonssjef i Avinor mener passasjerene kan bli mette for 100 kroner på Oslo Lufthavn.

– Det er fem forskjellige spisesteder som driver servering på innsiden av sikkerhetskontrollen og de er i konkurranse med hverandre. Man får enkle, billige måltider, eller man får bedre restaurantopplevelser hvis man vil legge i litt ekstra, sier kommunikasjonssjef Kristian Løksa, til Matkontrollen.

Kommunikasjonssjef Kristian Løksa i Avinor mener mattilbudet på Gardermoen er bra. Foto: Ingvill Sunnby/Matkontrollen.

Løksa sier at de er opptatt av at det skal være et godt utvalg av mat, og at det finnes tilbud som dekker et kjapt og enkelt behov.

– Matkupongen er noe man skal få så man slipper å gå rundt å være sulten mens man venter på flyet. Og som jeg har skjønt det, har deres testpersoner fått nettopp et enkelt måltid, sier Løksa til Matkontrollen.