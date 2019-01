Kan ende med «Norge pluss»

Tirsdag skal brexitavtalen som Theresa May har jobbet med i over to og et halvt år i ilden i Underhuset.

Avtalen er fremforhandlet av statsministeren og EU, og inneholder detaljer om Storbritannias tilknytning til EU etter landet offisielt går ut av unionen 29. mars.

Statsministeren går mot et sviende nederlag.

– Avtalen blir nok stemt ned. Alle prognoser tilsier at det vil bli et nederlag for May, sier førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder til TV 2.

Etter avstemningen har May tre dager på å legge frem en «plan B».

Mustad tør ikke å spå hva statsministerens plan vil være, og sier mye avhenger av hvor stort nederlaget blir.

– Hun har aldri snakket om plan B eller gitt inntrykk for at hun har det. Underhuset presser henne nå til å vise sin plan B for å unngå en no-deal.

Et nei kan føre til at hele skilsmissen blir avlyst, hevdet May mandag.

– Og hvis dette huset blokkerer brexit, vil det være ødeleggende for vårt demokrati og en beskjed til folket vi er valgt til å tjene at vi ikke er villige til å gjøre det de har instruert oss til, sa May.​

«Ingen» er fornøyde

– Kjernen er at May sitt avtaleforslag blir kraftig kritisert av begge sider. Den ene siden mener det er en utmelding uten innflytelse og den andre siden mener det ikke er et klart nok brudd. Det er «hakkende gæernt» uansett, og en spagat som er vond og vanskelig, sier førstelektor og Storbritannia-ekspert Øivind Bratberg ved Universitetet i Oslo til TV 2.

Førstelektor i statsvitenskap ved UiO, ØIvind Bratberg. Foto: Ruud, Vidar

Han mener uansett en avklaring er positivt.

– Det er forløsende at det kommer en avklaring. Da får man endelig avklart at Mays plan ikke holder, og man får sett om hun har en «plan B» eller om hun velger å kaste kortene og gå av, sier Bratberg.

Han tror det siste er usannsynlig.

– Hun har utvist en standhaftighet og stahet som tilsier at hun rett og slett vil si at hennes plan er den eneste planen. I så fall vil hun reise tilbake til Brussel i håp om nye samtaler, men likevel ikke kaste grunnprinsippene og holde fast ved hovedelementene i avtalen, sier Bratberg.

– Jo større flertall imot henne, jo vanskeligere blir den løsningen, sier han.

Bratberg tror Labour raskt vil stille et mistillitsforslag mot statsministeren, men at det ikke vil få flertall. Opposisjonspartiet har også lovet å kreve nyvalg.

En oversikt fra Sky News viser at May er milevis unna det nødvendige flertallet i Underhuset.