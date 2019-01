I desember skrev TV 2 at Ole Gunnar Solskjær og Molde ønsket å hente Eirik Ulland Andersen til klubben.

Selv om Solskjær har flyttet til Manchester, har ikke interessen fra romsdalingene avtatt. I flere uker har forhandlingene pågått, og etter det TV 2 erfarer er klubbene nå så godt som enige om betingelsene for en overgang.

Strømsgodset skal ha gitt Ulland Andersen lov til å forhandle med Molde om de personlige betingelsene for en overgang.

Tirsdag morgen er Ulland Andersen observert på vei til Molde. TV 2 får opplyst at det er for å gjennomgå en medisinsk test.

Går alt i boks, noe det høyst sannsynlig gjør, vil Eirik Ulland Andersen bli presentert som Molde-spiller i løpet av kort tid.

Strømsgodset mottar flere millioner

Eirik Ulland Andersen, som har vært en av Strømsgodsets aller beste spillere de siste årene, kommer til å sikre Strømsgodset nye millioner inn i klubbkassa.

I romjula omtalte VG at drammenserne hadde avslått et bud på 26-åringen verdt seks millioner kroner. TV 2 er kjent med de samme summene, men at det var visse klausuler knyttet til overgangen.

TV 2 er ikke kjent med hvor mye Molde må betale for Godset-profilen, men salget sikrer uansett nye millioner inn i klubbkassa til Strømsgodset.

Eirik Ulland Andersen kom til Strømsgodset i 2016. I fjor scoret han seks mål og hadde seks målgivende pasninger for Strømsgodset i Eliteserien.