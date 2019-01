Vin med museunger skal øke sexlysten

«Disgusting Food Museum» i Malmø i Sverige stiller ut mat som du kan bli kvalm av. Inngangsbilletten er en spypose.

I dette museet har de stilt ut 80 ulike ekle retter fra 35 ulike land. Hit kommer besøkende fra mange forskjellige land.

– En av de tingene jeg synes er verst er ris-vinen fra Kina. Man har lagt små museunger som bare er noen dager gamle oppi vinen. Det skal være med å øke sexlysten, mener de i Kina, sier Sirpa West, som viste Matkontrollen rundt på museet.

Blant de ekle rettene man kan prøvesmake er blant annet eldgamle egg, tørkede gresshopper, mange forskjellige sterke, gamle oster og den islandske delikatessen råtten hai.

Ost med levende larver

Museet stiller også ut en pecorino fra Sardinia i Italia som er forbudt i EU. Det er en ost med levende larver i.

– Produsenten av osten legger den utendørs, slik at fluer kommer og legger egg. Disse eggene blir til larver. Larvene spiser osten, og det larvene bæsjer blir til en myk ost. De som liker dette spiser osten, larvene og alt sammen, sier West til Matkontrollen.

Når man spiser denne osten må man holde for øynene, fordi larvene kan hoppe opp.

– Osten er forbudt i EU fordi det er forbundet en del helserisiko ved å spise den, opplyser hun.

BULL PENIS: Oksepenis er populær matrett fordi den antas for å øke den seksuelle lysten og presentasjonsevnen. Oksepenisen må kokes veldig lenge for at den skal bli bra.

Brunost nådde ikke opp

Ingen norske retter har fått plass på museet. Sverige er derimot representert med surstrømming og salt lakris.

– Jeg har spist salt lakris hele mitt liv og synes det er kjempegodt. Men det er mange som synes det er kjempe-ekkelt. Mange spytter ut når de smaker på det, sier West.

Museet gir innblikk i det mange oppfatter som avskyelig og ekkel matkultur fra alle verdens hjørner. Det er nettopp ordet «ekkelt» museet ønsker at besøkende skal fundere over.

– Vi behandler alle retter med respekt. Vi ønsker å åpne opp for en diskusjon om hvorfor man synes noen ting er ekle og noen ikke. Alt som vi har her er har vi respekt for. Det kommer helt an på hva du er oppvokst med, sier West.

– Er det sånn at vi her i Nord-Europa synes mat fra helt andre deler av verden er mer ekkel enn den som er nærmest oss?

- Så klart. Det er veldig subjektivt hva man selv synes er ekkelt. Det kommer an på hva man er oppvokst med og hvor man kommer fra. Vi har mange besøkende fra Asia, og når de ser sin mat fra Kina, for eksempel, så spør de hvorfor den er her. De sier at den er kjempegod. Og så går de bort til ostene fra Frankrike, og synes de er kjempeekle, sier West.