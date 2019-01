Ankebehandlingen startet tirsdag i Eidsivating lagmannsrett.

Moren til Angelica Heggelund (13) som ble funnet død på en hytte på Beitostølen sier hun så godt hun klarer ønsker å gi en sammenhengende fri forklaring.

– Angelica betyr alt for meg. Det har hun alltid gjort. Jeg elsker henne over alt på jord, sier tiltalte.

Hun forteller videre at datteren elsket å være på hytta på Beitostølen.



– Det var på Beitostølen hun elsket å være og det var der la hun på seg. Da vi hadde vannlekkasje og måtte ut på dagen, var det dit hun ville for å få ro og fred. Det var det stedet hun elsket over alt på jord. Jeg har alltid ønsket at hun skulle ha det bra, bare vi kom oss dit, ville hun bli frisk og glad igjen, forteller moren.

Videre forteller hun om SMS-ene til datteren hvor tiltalte truet med å ta sitt eget liv dersom datteren ikke ville spise.

– Jeg vet jo at det med å true med å ta livet av seg ikke er pent, det er jo ikke noe man mener.Men i desperasjon og fortvilelse blir man så avmektig, at man ikke ser noen annen mulig utvei, forteller hun.

– Alle vet at jeg ikke mente det, Angelica også.

Erkjenner ikke straffskyld

Den tiltalte 47-årige moren var kledd i hvit, høyhalset bluse, med et stort hjertesmykke med bilde av datteren. Hun satt rolig og hørte på da aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, leste opp tiltalen.

– Nei, det gjør jeg ikke, svarte kvinnen på spørsmål fra lagrettsdommeren om hun erkjenner straffskyld.

Angelica Heggelund (13) ble funnet død på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Obduksjonen viste at hun døde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Da hun ble funnet veide hun 21,7 kilo.

TILTALT: Den tiltalte moren truet datteren med å ta sitt eget liv hvis hun ikke spiste. Her vei til retten i mars i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dødelig psykisk sykdom

Kvinnens forsvarer, Aasmund Olav Sandland, sa etter aktors innledning at han mente ingen av vitnene kommer til å si noe annet enn at tiltalte ville det beste for sin datter Angelica. Han viser til at hun var til behandling ved 14-15 helseinstanser.

– Anoreksi er den psykiske sykdommen med høyest dødelighet i den vestlige verden. Den tredje vanligste dødsårsaken for unge kvinner overgås kun av kreft og ulykker. Vi har ikke sett spor av straffesaker der anorektikere dør. Således er denne saken rimelig unik, hevder Sandland og fortsetter: