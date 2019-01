Kvinne (20) skal ha blitt holdt fanget, grovt mishandlet og voldtatt: – Slik var marerittet

Rapperen (21) ønsker overfor TV 2 ikke å gå inn i sakens detaljer før han har forklart seg for retten onsdag.

– Men du nekter for å ha voldtatt kvinnen og å ha holdt henne innesperret?

– Ja, det stemmer ikke. Det er derfor jeg er her. For å fortelle hva som er sannheten, sier 21-åringen.

Totalt møtte tre personer tiltalt i Øvre Romerike tingrett tirsdag: Rapperen, hans 22 år gamle kompis og en 24 år gammel venninne av dem. Alle skal ha tatt del i voldshandlingene mot den 20 år gamle kvinnen.

Mens 24-åringen nekter straffskyld, erkjenner de to mennene delvis å ha tatt del i volden.

Hevder seg lurt

Rapperen og den fornærmede kvinnen møttes for første gang torsdag 25. august i 2016, etter at de to hadde snakket sammen på Facebook, forklarte kvinnen i retten.

Hun mener hun ble lurt til å møte ham og overtalt til å bli med fra Oslo til Ullensaker i en taxi. Fornærmede forteller at 21-åringen havnet i en krangel med taxisjåføren, som endte med at han skadet armen og måtte hentes i ambulanse.

Kvinnen ble med til Akershus universitetssykehus og videre til legevakt, før mannen etter flere timer ble skrevet ut og de kunne reise tilbake til leiligheten i Ullensaker sent på kvelden.

Der begynte voldshandlingene.

FORKLARTE SEG: Den fornærmede kvinnen fortalte om brutal vold og mishandling tirsdag. Her foran de tre tiltaltes forsvarere. Foto: Magnus Braaten / TV 2

– Stukket med kniv

Ifølge kvinnen ble hun beskyldt for å ha stjålet narkotika fra rapperen mens han var på sykehuset, og for å ha gitt hans to medtiltalte dårlig narkotika som kunne ha tatt livet av dem.

Selv ble hun kvelden i forveien og senere utover natten truet til å ta noen av de narkotiske stoffene som rapperen hadde fått tak i, forklarer hun.

– De ba meg vise hvor jeg hadde lagt stoffet, og de begynte å slå meg med et metallrør på lårene mine, forteller kvinnen.

I løpet av dagen skal hun ha blitt stukket med kniv og et hageredskap og fått sigaretter stumpet på huden. Hun forteller at hun også fikk en finger bøyd så langt bakover at den brakk.

– Det sa ordentlig knak, og da ​blacket jeg helt ut. Men jeg kjente ikke smerten, for jeg hadde adrenalin så det holdt, og jeg var redd, sier hun.

Skadene støttes opp av rapporter og bilder fra sykehuset, som statsadvokat Andreas Schei legger frem for retten.