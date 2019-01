Kjendisnettstedet TMZ meldte 2. januar at Kim Kardashian og Kanye West (41) venter sitt fjerde barn.

Nå bekrefter Kardashian selv babyryktene.

Surrogatmor

I mandagens utgave av TV-programmet «Watch what happens live with Andy Cohen», innrømmer 38-åringen at de venter sitt fjerde barn ved hjelp av surrogatmor.

– Jeg ble full på julefesten vår, og fortalte nyheten til et par stykker. Men jeg husker ikke hvem jeg fortalte det til fordi jeg drikker meg vanligvis ikke full, sa hun under intervjuet ifølge People.

Superstjernen skal også ha fortalt at barnet, som er en liten gutt, er ventet i nærmeste fremtid.

Fra før er Kardashian og West foreldre til datteren North, sønnen Saint og datteren Chicago.

Kjendisparet benyttet seg også av surrogatmor da de skulle ha sitt tredje barn, Chicago, som ble født i januar i fjor.

Leger har rådet Kardashian til å ikke gjennomgå en ny fødsel på grunn av komplikasjoner i de to første svangerskapene.

Kardashian har tidligere hatt fastvokst morkake, noe som kan føre til livstruende blødning under fødsel.