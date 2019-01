Fotballryktene: – Vil kvitte seg med Özil

​Arsenal-manager Unai Emery vil kvitte seg med Mesut Özil for å frigjøre midler til to nye signeringer, skriver Daily Mail. Özil er lagets best betalte spiller, med en lønn på drøye 3,8 millioner kroner i uka.

Samme avis skriver at David de Gea gjerne vil bli i Manchester United, men at han krever en ukelønn på rundt 3,3 millioner kroner i uka for å skrive under på en ny kontrakt.

The Telegraph melder at Chelsea vil 1,1 milliarder kroner dersom Eden Hazard ønsker seg en overgang til Real Madrid.

Tottenham skal være bekymret for ankelskaden Harry Kane pådro seg mot Manchester United. Ifølge Daily Star vurderer klubben en låneovergang for Barcelona-spilleren Malcom. Brasilianeren har kun vært på banen i fem ligakamper etter overgangen fra Bordeaux i sommer.

West Ham-angriper Marko Arnautovic kobles heftig til en overgang til Kina om dagen. Ifølge The Sun vil Shanghai SIPG sikre seg Arnautovic for en sum på 383 millioner kroner innen slutten av uka. The Times melder derimot at summen kan komme opp i 493 millioner.

Sevilla skal ha gitt opp jakten på Chelseas spanske spiss Alvaro Morata. Ifølge Evening Standard mener klubben han er for dyr. Sevilla skal ha fått et bud på litt i underkant av 450 millioner kroner avvist.

Samme Morata skal være villig til å gå ned i lønn for å bli Atletico Madrid-spiller, men Atletico må selge før de kan kjøpe, skriver Marca.

Ifølge The Telegraph skal Manchester United-spilleren i stadig økende grad ønske seg Ole Gunnar Solskjær som permanent manager.

En som antakeligvis ikke er alt for fornøyd med Solskjær er Marouane Fellaini. Belgieren har slitt med å få spilletid under nordmannen, og kan ifølge Talksport forlate Manchester United på lån i januar.