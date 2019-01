I romjulen uttalte Fulham-manager Claudio Ranieri at han ville drepe Kamara. Da hadde spissen stjålet et straffespark fra Aleksandar Mitrovic med kort tid igjen av kampen mot Huddersfield, på stillingen 0-0.

Kamara bommet.

Nå spørs det hva Ranieri har lyst til å gjøre med eleven sin.

Skal en tro den britiske tabloidavisen The Sun, ble mannen bak et av fotballhistoriens største mirakler forbauset da Kamara og Mitrovic røk i tottene på hverandre på trening.

Men, det var ikke en susende sklitakling eller noen skitne triks under innleggstrening som forårsaket gemyttene.

Mitrovic og Kamara skal ha barket sammen under en yoga-økt. Det hele skjedde fordi Mitrovic mente at spisskollegaen hadde vært frekk med instruktøren, hevder avisen. Lagkameratene måtte så komme til for å skille de to kamphanene.

Tok Kamara i forsvar

Hvorvidt kontroversene rundt straffesituasjonen fortsatt sitter i, er ukjent. Mitrovic hevdet i alle fall etter kampen at han ikke hadde noe problemer med Kamars tyveri.

– Han er sulten på mål. Det er normalt. Han er ung, og disse tingene skjer. Vi må ta vare på hverandre. Vi hadde en liten diskusjon, men han tok ballen og jeg ønsket ham lykke til, siteres den serbiske kraftspissen av Sky Sports.

Ranieri var også rask med å tilgi Kamara etter utbruddet i intervjusonen. Han tok 23-åringen ut i troppen påfølgende seriekamp, og lot ham slippe til fra benken. Kamara takket for tilliten med å score.

– Jeg er blitt en mann

Mitrovic har på sin side en historie med ikke å klare å kontrollere temperamentet. For halvannet år siden snakket han ut om hvordan han hadde modnet etter å ha blitt far.

Hadde han ikke blitt fotballspiller, kunne det ha gått en helt annen vei for den serbiske kraftspissen.

– Faren min sa til meg at jeg ville ha blitt kriminell eller en kickbokser, fortalte Mitrovic – med et glimt i øyet – til Daily Mail.

– Å bli far har forandret meg. Mye. Jeg prøver å gjøre det jeg kan, slik at når sønnen min vokser opp, kan han si at han er stolt av faren sin. Tidligere har jeg kjedet meg eller mistet fokus, nå er det alltid noe der som pusher meg. Jeg er blitt en mann, slo den tidligere Newcastle-spissen fast.

Fulham ligger på 19. plass i Premier League etter 22 serierunder. De har fem poeng opp til trygg plass.

