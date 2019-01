Siv Jensen med grep for å temme Frp-opprørere

Ifølge Frp-kilder fikk partiets gruppe 14. januar i fjor bare en snau halvtime til å gå gjennom den 80 sider lange plattformen ledelsen hadde fremforhandlet med Høyre og Venstre.

– Vi fikk ingen reell mulighet til å sette oss inn i avtalen. Det er gitt klart uttrykk for at det ikke kan skje igjen, sier en kilde til TV 2.

I tillegg mente flere at forhandlingene hadde vært topptunge og at for få hadde vært inkludert i prosessen.

Derfor er premissene helt endret når partiet nå forhandler på Granavolden Gjæstgiveri.

Blant annet har Siv Jensen og nestlederne med seg parlamentarisk leder Hans Andreas Limi, og langt flere enn sist er blitt invitert til forhandlingene.

– Man er klok av skade. Det er lurt å inkludere, sier Christian Tybring-Gjedde til TV 2.

INVITERT: Christian Tybring-Gjedde mener Frps prosess har vært bedre under disse forhandlingene enn tidligere. Foto: Berg-rusten, Ole

Han regnes som den tydeligste kritikeren mot regjeringsprosjektet, men ble invitert av partiledelsen til Granavolden.

Langt flere enn i forrige forhandlingsrunde er blitt invitert til å komme med innspill underveis i prosessen. Blant annet har Frp-nestor Carl I. Hagen og innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim gjestet Granavolden.

– Det er bra man blir invitert og at man får komme med innspill. Så er spørsmålet om vi blir lyttet til. Det er ingen vits å at vi reiser til Granavolden, hvis vi ikke får gjennomslag for det vi sier, sier Tybring-Gjedde.

– Er avstanden mellom stortingsgruppa og regjeringen økende?

– Både ja og nei. Jeg vil ikke si vi har en regjeringsslitasje, men det er mange som er tjent personlig med at man sitter i regjering. Faren er at man glemmer velgerne. Noen er mer opptatt av styringstillegget, det er sikkert rundt 50 mennesker som har fulltidsjobb på grunn av at man er i regjering.

Skryter av Jensen

Erlend Wiborg, fraksjonsleder for Frp i arbeids- og sosialkomiteen, har også bidratt med råd inn i forhandlingene.

– Jeg synes prosessen har vært bedre enn tidligere. Siv har vært flink til å involvere folk underveis i prosessen, sier han til TV 2.

– Gjør det at misnøyen fra noen i stortingsgruppa dempes?

– For Frp er det alltid politikken som avgjør. Om stortingsgruppa blir fornøyd eller ikke avhenger av hvor mye gjennomslag vi får, men det er klart at en god prosess er en god start, sier Wiborg.

Frustrasjon

Før jul aksepterte Frps stortingsgruppe budsjettforliket med KrF med kun 12 mot 9 stemmer.