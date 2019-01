I denne kjelleren ble Jayme (13) holdt fanget

Den 17. oktober i fjor rykket politiet i Barron County i Wisconsin ut til et hus, etter en mystisk telefonsamtale.

Da de ankom stedet, fant de James (56) og Denise Closs (46) skutt og drept. Deres datter Jayme (13) var sporløst forsvunnet.

I hele 88 dager var bortføringen av den unge jenta et stort mysterium.

Tre måneder

Men torsdag i forrige uke kom en uflidd og tynn jente med altfor store sko gående ut av skogen i byen Gordon, drøye 10 mil unna hjemmet hvor hun ble bortført.

13-åringen hadde etter tre måneder klart å rømme fra hytta som 21 år gamle Jake Patterson holdt henne fanget i.

KJELLER: Dette bildet viser innsiden av hytta hvor Jayme ble holdt fanget. Foto: RADAR ONLINE/MEGA

Jayme Closs gikk bort til en kvinne som var ute og gikk tur med hunden sin. Sammen fikk de varslet noen naboer i nærheten. Da de banket på døren, sa 13-åringen:

– Mitt navn er Jayme, foreldrene mine ble drept, og jeg ble kidnappet.

Lette etter Jayme

Kort tid etter at politiet ble varslet om at Jayme var funnet, ble Jake Patterson pågrepet etter at 13-åringen ga detaljerte beskrivelser av bilen hans.

21-åringen skal ha kjørt rundt og lett etter henne, da han ble pågrepet av politiet. Han ble senere pågrepet og siktet for drapet på Jaymes foreldre, samt kidnapping av den unge jenta.

Mandag kveld møtte han i retten for første gang. Patterson risikerer livstid i fengsel.

Ifølge rettsdokumenter var kidnappingen av Jayme målrettet og nøye planlagt, og planen startet da han tilfeldigvis så henne gå om bord i en skolebuss i høst.

– Da han så henne, visste han at det var jenta han skulle ta, skriver etterforskerne i rettsdokumentene.

MIDT I SKOGEN: Hytta til Jake Patterson lå midt i skogen i Gordon i Wisconsin. Foto: Aaron Lavinsky

Videre står det at han forsøkte å gjennomføre planen sin to ganger, men at begge gangene ble avbrutt fordi han så biler i oppkjørselen, eller at folk var våkne innendørs.

Men på det tredje forsøket lyktes han.

Dratt ut i bilen

Jayme har fortalt etterforskerne at hun først våknet av at hunden bjeffet, og da så hun en bil i oppkjørselen.

Faren James Closs gikk for å sjekke, og da skjøt og drepte Patterson ham med ett enkelt hagleskudd.

MØRKT: I denne skitne og mørke hytta ble Jayme holdt i fangenskap i over tre måneder. Foto: RADAR ONLINE/MEGA

Han tvang seg deretter inn på badet der Jayme og hennes mor, Denise Closs, vettskremte gjemte seg i badekaret. Han beordret Denise til å dekke over munnen til Jayme med teip, men måtte gjøre det selv da moren ikke klarte det.

Så bandt han Jayme på hendene og føttene, før han drepte moren. Han dro deretter Jayme ut i bilen og tvang henne inn i bagasjerommet, før han kjørte avgårde.