Italienske Elia Viviani vant første etappe av Tour Down under foran tyske Maximilian Walscheid.

Men både Daniel Hoelgaard og Kristoffer Halvorsen markerte seg med å komme blant de ti beste.

Halvorsen var i mål på plassen rett foran den tredobbelte verdensmesteren Peter Sagan.

Rytterne måtte takle temperaturer langt over 30 grader. Underveis måtte de også slite med kraftig vind på de australske landeveiene.

Arrangøren hadde opprinnelig lagt opp til en 3,4 kilometer lang rundløype mot slutten av etappen, men den ble droppet på grunn av den ekstreme varmen og vinden.

Drakk ti flasker vann og gikk ned fire kilo

En av rytterne som fikk kjenne den brennhete Australia-sommeren på kroppen var Norges ferskeste sykkelproff Carl Fredrik Hagen.

Lotto Soudal-rytteren ble satt til å taue hovedfeltet, og hjelperytteren lå foran i om lag 90 av de 129 kilometerne på tirsdagens etappe.

Overfor TV 2 legger han ikke skjul på at det kostet krefter.

– Det var helt sykt varmt. Da jeg trillet tilbake til hotellet 16km, syklet jeg i søndagstempo med 160 i puls. Drakk rundt ti flasker underveis og gikk ned fire kilo. Det er altfor mye, men likevel har jeg knapt kapasitet til å drikke mer uten at magen slår seg vrang. Dette er en stor utfordring.

​Hagen er likevel godt fornøyd egen innsats, til tross for at det ikke ble topp 10-plassering for hjemmehåpet Caleb Ewan.

– Vet ikke helt hva som skjedde i spurten, for har ikke sett bilder. Men jobben min var å holde bruddet på ikke mer enn 4 min og få det samlet til spurt. Hentet nok litt tidlig, men pga varmen og at alle var klare for spurt så gjorde det ikke noe stort utslag.

– Føler jeg kom ganske greit igang i hvert fall og håper laget er fornøyd med jobben jeg gjorde. Det var kun meg og (Rémi) Cavagna og ( James)Knox fra QuickStep som tauet. Så jeg hadde nok en av de høyeste totalbelastningene i feltet i dag.

Tour Down Under går over seks etapper og varer til søndag.

Også Sven Erik Bystrøm var med da sykkelsesongen for alvor startet tirsdag. UAE-rytteren havnet på 105.-plass på den 129 kilometer lange etappe mellom North Adelaide og Port Adelaide.

