Jake Patterson (21) skal ha forsøkt å kidnappe 13 år gamle Jayme Closs to ganger før han lyktes i oktober i fjor høst, ifølge rettsdokumentene. Det melder flere amerikanske medier.

Patterson møtte i retten for første gang mandag. Han er siktet for drapet på Jaymes foreldre og kidnapping, og risikerer livstid i fengsel hvis dømt for drap.

Kidnappingen av Jayme var målrettet og nøye planlagt, men planen startet da han tilfeldigvis så henne gå ombord i en skolebuss i høst.

– Da han så henne visste han at det var jenta han skulle ta, skriver etterforskerne i rettsdokumentene.

Planen

I dagene som fulgte etter dette begynte han å forberede kidnappingen av Jayme, en 13-åring han aldri tidligere hadde møtt.

Han tok en hagle fra faren sin, kjøpte en finlandshette og byttet ut bilskiltene på bilen sin. Han barberte også alt hår fra hodet og ansiktet for å unngå at politiet kunne finne spor av hår etter ham på åstedet.

To ganger kjørte han ut til huset til Closs-familien, men begge gangene måtte han avbryte da han så biler i oppkjørselen eller at folk var våkne innendørs.

Den 15. oktober, på det tredje forsøket, gjennomførte han planen sin.

Våknet av hunden

Jayme har fortalt etterforskerne at hun først våknet av at hunden bjeffet, og da så hun en bil i oppkjørselen.

Faren James Closs gikk for å sjekke, og da skjøt og drepte Patterson ham med ett enkelt hagleskudd.

FANGENSKAP: I denne hytta i Gordon, Wisconsin ble Jayme Closs (13) holdt fanget i tre måneder før hun klarte å rømme. Foto: Aaron Lavinsky/AP

Han tvang seg deretter inn på badet der Jayme og hennes mor, Denise Closs, vettskremte gjemte seg i badekaret. Han beordret Denise til å dekke over munnen til Jayme med teip, men måtte gjøre det selv da moren ikke klarte det.

Så bandt han Jayme på hendene og føttene før han drepte moren. Han dro deretter Jayme ut i bilen og tvang henne inn i bagasjerommet, før han kjørte avgårde. Hun ble fraktet nordover mot Gordon, Pattersons hjemsted. Der ble hun holdt fanget i en hytte i tre måneder før hun klarte å rømme.

– Foreldrene var et hinder

Det var torsdag i forrige uke at hun kom gående ut av skogen i nærheten av hytta hun hadde blitt holdt fanget i, rundt 110 kilometer nord for hjemstedet Barron.

FENGSLET: Jake Patterson deltok i rettsmøtet sammen med sin advokat via videooverføring fra fengselet mandag. Foto: Richard Tsong-Taatarii/AP

Da hadde hun vært i fangenskap i 88 dager. 13-åringen ble funnet da hun kontaktet en kvinne som var ute og luftet hunden sin, for å be om hjelp. Kort tid senere ble Patterson pågrepet av politiet.

Det var Jayme selv som gjorde det mulig å finne gjerningsmannen. Hun klarte å beskrive kjøretøyet hans, og han ble pågrepet kort tid etter i sin egen bil mens han angivelig var ute og lette etter Jayme.​

Sheriff Chris Fitzgerald sier ifølge CNN at foreldrene tilsynelatende ble drept kun fordi de kunne stå i veien for kidnappingen.

– Vi mener Jayme var målet, og at han kvittet seg med potensielle hindre for å få tatt henne, sier Fitzgerald.