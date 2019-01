Mandag ble 36 år gamle Robert Lloyd Schellenberg fra Canada dømt til døden for narkotikasmugling i Kina. Canadas statsminister Justin Trudeau sier dødsdommen er «vilkårlig», og sier han er ekstremt bekymret over situasjonen.

Kort etter følger landet utenriksdepartement opp med å oppgradere reiserådene for canadiske statsborgere som skal til Kina.

De anbefaler nå å utvise en «høy grad av forsiktighet» ved reiser til Kina. Begrunnelsen for endringene i reiserådene er «risikoen for vilkårlig håndheving av lokale lover».

Forholdet mellom Canada og Kina er svært anspent etter at en av Huaweis ledere ble pågrepet i Canada på en amerikansk arrestordre i desember. Pågripelser av canadiske borgere i Kina og strengere straffer mot canadiere ses på som mulig motreaksjon. På en pressekonferanse mandag sa Trudeau at det burde bekymre også andre land at Kina «vilkårlig velger å bruke dødsstraff i saker».

Det nye risikonivået innebærer at Canada anser at å reise til Kina kan innebære sikkerhetsproblemer der situasjonen for canadiere på reise i landet kan endre seg raskt med lite eller uten varsel på forhånd.

– Du/dere bør alltid utvise stor forsiktighet, følge med på lokale medier og følge retningslinjer fra de lokale myndighetene, heter det i rådene.

