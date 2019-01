– Mays avtale er bullshit

Tirsdag skal brexitavtalen som Theresa May har jobbet med i over to og et halvt år i ilden i Underhuset.

Så langt ser det særdeles lite lovende ut for May:

318 folkevalgte må stemme for avtalen May har forhandlet fram med EU for at den skal bli vedtatt. Så langt har bare 198 gitt sin støtte til avtalen, viser en kartlegging fra Sky News. 421 er imot, mens 19 ikke har flagget standpunkt.

May har nå satt i gang en siste offensiv for å avverge nederlag.

Den advarende pekefingeren heves spesielt mot brexittilhengere som er innstilt på å stemme mot avtalen. Et nei kan nemlig føre til at hele skilsmissen blir avlyst, mener May.

– Forsøker å vri seg unna

Sue Connely er sekretær for Det konservative partiet i Romford. Hun håper at prognosene viser seg å stemme, og at Mays avtale blir stemt nord og ned tirsdag.

HARD BREXIT: Sue Connely er klokkeklar på at hun vil ha Storbritannia ut av EU. Her viser hun fram et bilde av Margaret Thatcher på Thatcher-huset i Romford. Foto: Kjetil Iden / TV 2

– Vi vil ut, og det fullt og helt. Vi vil ikke være knyttet til EU på noen som helst måte. Folket fikk sjansen til å stemme. Myndighetene lovet å stå ved resultatet uansett hva det skulle bli, men nå forsøker de å vri seg unna, og det bør de ikke slippe unna med, sier Sue.

Hun legger ikke fingrene mellom når hun beskriver Mays avtale med EU:

– Den er bare bullshit. Den er rett og slett ikke bra nok, sier hun.

Bank of England spår opp mot 10% nedgang i økonomien dersom landet går ut av EU uten en avtale, en såkalt «hard brexit». Men Sue har ingen tro på ekspertenes spådommer.

– Folk kommer med alle typer skrekkscenarioer om hva som skal skje. Alt fra at vi kommer til å dø og kommer til å mangle medisiner og mat. Det er bare drittpreik. Det var det samme sist, da kalte vi det «prosjekt frykt», nå har det blitt skrudd opp noen hakk til «prosjekt hysteri,» bare for å få Mays avtale gjennom, mener hun.

– Vi har gjort en latterlig feil

Mens store deler av London var for å bli værende i EU stemte Romford, i valgkretsen Havering nord-øst i Stor-London, klart for brexit.

Under folkeavstemmingen juni 2016 stemte hele 70 prosent av velgerne for å gå ut av EU, men det fins de som går mot strømmen her også.

– Jeg synes vi burde ha en ny folkeavstemming med alternativene Mays avtale, ingen avtale eller å droppe brexit fullstendig, sier Lee, som bare vil oppgi fornavn.

Vi treffer Lee sammen med familien utenfor kjøpesenteret Debenhams i sentrum av Romsford. Med jobb i forsikringsbransjen er Lee i utakt med flertallet i valgkretsen.

– Vi burde blitt i EU. Vi har gjort en latterlig feil, og jeg synes vi har dummet oss ut for hele verden, sier han.