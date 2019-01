Men det er ikke den medisinske behandlingen de to har fått som er det mest problematiske.

Behandlingen de har vært gjennom, er standard behandling ved denne typen medisinske tilfeller. Den aktuelle behandlingen gis barn som enten er for små eller er blitt for høye.

Det som er det problematiske, er at saken har kommet ut i offentligheten. Selve behandlingen er av privat helsesensitiv karakter og har i utgangspunktet ingenting der å gjøre. Hvorfor sakene likevel er i nyhetene, er fordi det lenge har versert rykter og spekulasjoner som også har nådd utenlandske medier.

Norske medier har hatt kjennskap om dette lenge, men latt være å omtale det. Det var et tidsspørsmål før jentene kom til å bli konfrontert av media om behandlingen. I stedet for å vente på dagen da de ubehagelige spørsmålene ble stilt, vurderte Norges Skiforbund – sammen med de to familiene – at det var bedre å ta kontroll på situasjonen ved å være føre var.

Sannsynligvis klokt, til tross for at det betyr at etiske prinsipper rundt taushetsbelagt helseinformasjon avsløres. Særlig vekstbehandlingen av Fossesholm har bragt opp spørsmålet rundt medisinske fritak (TUE).

Medisinske fritak har gode intensjoner fordi det lar utøvere med kroniske lidelser og spesielle medisinske behov få mulighet til å konkurrere. Dessverre er det fare for at ordningen misbrukes, og profilerte utøvere er avslørt for å ha brukt ulovlige medisiner på dopinglisten uten et reelt behov for behandlingen.

Fossesholm hadde et åpenbart behov for behandlingen. Hun fikk hjelp fra hun var et lite barn. Hun var under 1.40 centimeter høy, som dermed gjør denne typen behandling relativt standard. Det er en selvfølge at et barn får slik behandling uavhengig om barnet en dag i fremtiden vil satse på idrett. En mulig fremtidig idrettskarriere er forståelig nok ikke en del av vurderingen når det skal besluttes om behandling av barn med behov.

Kan behandlingen hatt prestasjonsfremmende effekt?

Det er mulig, men igjen bør ikke dette være en del av vurderingen når nødvendig behandling av et barn besluttes. Enhver forelder i en lignende situasjon vil sannsynligvis sette barnets behov foran eventuelle prinsipielle problemstillinger relatert til en mulig fremtidig idrettskarriere. Snakk om medisinske fritak og formaliteter rundt antidopingarbeidet, bør etter min mening først være en del av bildet når en ung utøver går over i juniorklassene. Fossesholm har hatt TUE, men behovet er nå borte ettersom behandlingen er avsluttet.

Problemet til Fossesholm, er at hun er blitt så god og omtales som et ekstremt talent samtidig som at informasjon om hormonbehandlingen er kommet ut i skimiljøet. Ryktene og spekulasjonene har nå nådd media, med den ekstrabelastningen det medfører for den unge jenta og familien hennes. Åpenheten vi nå ser er til en viss grad ufrivillig, men kan brukes til å få frem nyanser rundt behandlingen, og forhåpentligvis ta brodden av spekulasjonene. Det kan være positivt for Fossesholm, slik at hun kan fortsette med idrett og nyte gleden ved det.