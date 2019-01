Marko Arnautovic kan ha spilt sin siste kamp for West Ham. Det så i hvert fall sånn ut da han ble byttet ut mot Arsenal, for han tok seg god tid til å applaudere supporterne.

Arnautovic' bror og agent, Danijel, har gjort det klart at angriperen ønsker seg bort fra West Ham for å spille i kinesisk fotball.

West Ham skal ha avslått et bud på over 380 millioner kroner fra Shanghai SIPG, skriver Sky Sports og The Guardian.

– Alle signaler tyder på at han er desperat etter å komme seg bort. Agenten hans, som også er hans bror, ønsker at han skal dra til Kina, hvor de tilbyr to millioner kroner i uken. Det en massiv lønn og det handler åpenbart om penger, men det en stor skam for West Ham, for han er en favoritt der og er hovedpersonen, sier TV 2s fotballekspert Trevor Morley.

– Han har heller ikke vært der lenge, men scoret mye mål. Om en spiller ikke er fornøyd og vil bort, er det vanskelig for en klubb å beholde ham i dagens fotball. Med 35 millioner pund er det en stor fortjeneste, men West Ham ønsker ikke å selge, fortsetter den tidligere West Ham-spissen.

West Ham betalte 220 millioner kroner for Arnautovic for halvannet år siden.

– Det er så utrolig synd hvis det skjer nå med det angrepet West Ham har fått. Tenk om Samir Nasri kan nærme seg sitt beste, og Felipe Anderson blir bare bedre og bedre og er topp Premier League-klasse på høyden sin. Arnautovic er noe av det samme. Det er utrolig synd om han kaster bort karrieren sin, mener TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Arnautovic, som har spilt i Twente, Inter, Werder Bremen og Stoke tidligere, er fortsatt bare 29 år. Stamsø-Møller mener en Kina-overgang ikke haster.

– Vent to-tre år, for de vil sikkert ha ham da også, sier TV 2-eksperten.

– Man har sett flere eksempler på spillere som reiser fra Europa til Kina og karrieren stopper, påpeker Stamsø-Møller.

West Ham ligger for øyeblikket på niendeplass i Premier League.

– Det handler bare om penger. Broren hans er rådgiver, og han kommer til å tjene en formue på en overgang. Det er en stor skam. Dette er det beste West Ham-laget på lang tid, mener Trevor Morley.