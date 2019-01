Kaptein Myrhol: – Det er ikke det samme stresset og presset som tidligere

De norske håndballgutta har i tur og orden valset over Tunisia (34-24), Saudi-Arabia (40-21) og Østerrike (34-24) i VM-starten.

– Det er ikke det samme stresset og presset på troppen som man har opplevd tidligere, hvor vi må kjempe til «the bitter end» hver eneste gang. Det er mindre belastende å få sånne seirer, så forhåpentligvis vil vi få med oss enda mer krefter videre i mesterskapet, sier landslagskaptein Bjarte Myrhol til TV 2.

Det er ventet å bli en ny overkjørsel mot Chile i Herning tirsdag. To dager senere kommer gruppefinalen mot Danmark.

Den norske leiren er ikke engstelige for at de fire enkle åpningskampene skal gjøre at de får et lite sjokk mot vertnasjonen torsdag.

– Jeg tror vi skal være klare når vi spiller på torsdag, sier Myrhol.

– Vi får den samme testingen som Danmark, så sånn sett er det helt fint. Vi er kommet stille og rolig i gang og alle er ute og får kjenne på det. Samtidig spiller vi oss varmere og varmere, sier Sander Sagosen til TV 2.

Sagosen påpeker at kampprogrammet har gjort at spillere som Christian O'Sullivan og Gøran Johannessen har fått spilt seg varme etter å ha vært skadet inn mot VM. Mot Østerrike fikk Johannessen bestemannsprisen.

Svele: – Fint for Norge

Den tankegangen er TV 2s håndballekspert Bent Svele helt enig i.

– Jeg er glad for at det er fire enkle kamper i starten, for vi har hatt langtidsskader på Myrhol, Johannessen og O'Sullivan. De får flere og flere minutter og kommer inn i kampmodus. Sånn sett tror jeg at de bare blir bedre og bedre. De har heller ikke fått så mye tid til å stå sammen gjennom høsten. Nå får de fire kamper, og det er fint for Norge, sier Bent Svele.

– Så det blir ikke et sjokk for Norge når Danmark er motstander?

– Det blir minst like mye sjokk for Danmark, mener Svele.

TV 2-eksperten tror den norske landslagsledelsen allerede har begynt å tenke på Danmark, for mot Chile blir det uansett to poeng, mener Svele.

– De kommer ikke til å analysere Chile i hjel. De kommer til å bruke mer tid på å forberede seg til kampen mot Danmark, sier han.

Berge rullerer på laget

Norges landslagssjef Christian Berge mener motstanderne i VM-innledningen ikke har vært så enkel som resultatene forteller.

– Jeg synes vi har fått bra nok testing. Tunisia var en tøff åpningsmatch og Østerrike spilte bra til tider. Vi sa at de var undervurdert, men de er gode når de spiller bra. Jeg synes vi har fått flere gode svar på det vi jobber med og det vi trenger å jobbe med, sier Berge til TV 2.