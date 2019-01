Det er snart elleve uker siden Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvant fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog.

Politiets hovedteori er at Falkeviks Hagen ble kidnappet mellom 07.00 og 13.00 den 31. oktober.

Siden har politiet jobbet i det skjulte med å forsøke å finne 68-åringen. Først etter ti uker gikk politiet ut i pressen med opplysninger om forsvinningen.

Hanne Kristin Rohde er tidligere leder for seksjon volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt. Nå jobber hun som forfatter og ekspert i «Åsted Norge» på TV 2.

Rohde jobbet som politiinspektør under Sigrid-saken. Hun sammenligner denne forsvinningen med forsvinningssaken fra 2012.

– Jeg kjenner på situasjonen. Man leter etter en person som er forsvunnet, men som alle håper å finne i live, sier hun.



900 tips

Den tidligere politiinspektøren forteller at hun opplevde å bli ekstra skjerpet under Sigrid-saken.

– Fokuset var selvfølgelig på å finne Sigrid, slik de gjør for å finne Anne-Elisabeth nå. Men også for å ikke gjøre noe feil, og gå på så rett som mulig, sier hun og legger til:

– Det som var viktig i Sigrid-saken var å kommunisere; hvilke opplysninger har kommet inn, hvilke anser vi som viktig og hvilke som ikke kan vente.

Etter at Hagen-saken ble kjent for offentligheten har Øst politidistrikt i Lillestrøm fått inn over 900 tips om forsvinningen. Rohde forteller at det ikke er uvanlig å sette ned et eget tipsteam i disse sakene. De må sorteres, leses og kommuniseres.

Arkivbilde av den 16 år gamle Sigrid Giskegjerde Schjetne som ble bortført og drept i 2012. Foto: Privat / NTB scanpix

– I en slik fase, der tilsiget av informasjon blir veldig stort, er også det en utfordring for politiet. Det skal sammenholdes, og man skal velge ut de neste riktige etterforskningsskrittene, forklarer hun.

Spesifiserer tidsrommet ​

Mandag kveld hadde Åsted Norge en ekstrasending på TV 2 i forbindelse med forsvinningen.

Der ble det kjent at politiet jobber nå med et tidsrom på seks timer der de mener at hun ble bortført.

– Tom Hagen dro på jobb denne morgenen, og det er fra morgenen til han kommer tilbake etter klokken tolv som er tidsrommet der vi er ute etter å finne ut om noen har sett noe, sa politioverbetjent i Øst politidistrikt Christian Berge.

Politiet hevder at Hagen dro på jobb i syv-tiden den aktuelle morgenen. Dermed er politiets hovedteori at timene mellom klokken syv og klokken ett inneholder svaret på forsvinningsmysteriet.

Familien bryter stillheten

Under mandagens Åsted Norge sending på TV 2, brøt familien stillheten via sin bistandsadvokat Svein Holden.

– For familien er det naturligvis en ting som er overordnet. De ønsker å få henne hjem så raskt som overhodet mulig. Og vi ønsker å komme i bedre og annerledes kontakt med de som har Anne-Elisabeth, sa Holden mandag kveld.

Videre sa han at familien er villige til å starte en prosess for å få moren og ektefellen trygt hjem.