«Kjeder meg en del, ganske ensom, send en direktemelding».

Det var meldingen tennisstjernen Eugenie Bouchard (24) skrev da hun delte bildet over med sine 1,9 millioner følgere på Instagram.

Det tok ikke lang tid før det kokte i innboksen til kanadieren.

– Jeg kunne ikke se på direktemeldingene mine. Det var en konstant strøm. Det var helt absurd, sier 24-åringen til Daily Telegraph.

Antallet meldinger hun fikk var vanvittig.

– Dude, det vil du ikke vite... Jeg er forbløffet, sier hun.

– Jeg biter ikke

Bouchard var rangert som nummer fem i verden i 2014, men etter noen tunge sesongen er hun nå rangert som nummer 79.

Hennes popularitet i sosiale medier er det uansett ikke noe å si på, med over 1,5 millioner følgere på Facebook og 1,7 millioner på Twitter.

Men suksessen har også sine negative sider, ettersom hun føler kjendisstatusen gjør det vanskeligere for folk å slå av en prat med henne.

– Det er bare å nærme seg, jeg biter ikke, sier Bouchard.

24-åringen fikk etter alle solemerker meldinger fra en drøss med beilere etter sin Instagram-oppdatering, og nå avslører hun også hvordan idealmannen er. Han skal være høyere enn hennes 178 centimenter og mer muskuløs.

– En som er selvsikker og morsom, og har en god klessmak, sier hun.

Veddemål ledet til date

Bouchard har tidligere fått stor oppmerksomhet for et veddemål som ledet til en date med en av hennes Twitter-følgere.

Under Super Bowl i 2017 meldte hun eplekjekt at hun hele tiden hadde trodd på Atlanta Falcos-seier. De ledet på et tidspunkt 28-3 over Patriots New England Patriot.

– Skal vi gå på en date om Patriots vinner, spurte John Goerke, og fikk kjapt et «ja» i retur.

Så snudde Patriots, anført av legenden Tom Brady, og sikret en helt sensasjonell seier.

Bouchard holdt løftet sitt, og tok med seg to år yngre Goehrke på en NBA-kamp.

– Møtte akkurat min «Superbowl Twitter Date» John. På vei til Nets-kamp, skrev hun den gang.