Amin Nouri forlater Vålerenga for denne omgang. 29-åringen har blitt enig med den belgiske klubben Oostende om et utlån den kommende sesongen.



​Det betyr at han skal spille i Belgia minimum ut juni 2019.



Det bekrefter hans agent, Stig Lillejord, overfor TV 2 Sporten.

– Helt siden Amin signerte for Vålerenga, har det vært planen at han skulle få prøve seg utenlands om den muligheten dukket opp. Det har både Amin og Vålerenga vært klare på. Nå dukket denne muligheten opp, og da ville Amin ta den, sier Lillejord.



Amin Nouri skrev under på en fireårsavtale da han kom til Vålerenga foran fjorårets sesong.

Den belgiske klubben Oostende ligger foreløpig på 12.-plass i belgisk toppserie.

Klubben har sikret seg en opsjon på kjøp av Vålerengas back.



​– Det ligger i kortene at dersom dette fungerer for alle parter, så er det noe som kan bli permanent, sier Stig Lillejord.