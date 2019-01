Politiet er på Bjørndal med flere patruljer og leter etter minst tre gjerningspersoner etter at to gutter på 13 år skal ha blitt ranet med pistol på et busstopp mandag kveld.

– Vi fikk melding fra to unge gutter om at de var blitt ranet av minst tre gjerningspersoner, hvorav en av personene skal ha hatt en pistol, sier operasjonsleder Gjermund Stokklid til TV 2.

Ifølge politiet skal de to fornærmede ikke være fysisk skadd, men svært preget av hendelsen.

Det er uvisst om gjerningspersonene har fått med seg noe fra de fornærmede.

Politiet ser svært alvorlig på saken.

– Vi ser svært alvorlig på at så unge gutter bærer våpen, sier Stokklid.

