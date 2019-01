Magnus Carlsen spilte mandag nok en remis, denne gang med svarte brikker i et maratonparti mot Santosh Gujrathi Vidit.



Vidit, som på forhånd er rangert som nr. 13 av de 14 deltakerne, var tydelig interessert i remis, og gikk for tidlige avbytter.

Carlsen på sin side forsøkte å skape ubalanse med et bondeoffer i tidlig midtspill, men Vidit forsvarte seg godt, og spillerne havnet etter hvert i et tårnsluttspill hvor Carlsen hadde en bonde mer.

Sluttspillet som oppstod er imidlertid teoretisk remis, og selv om Carlsen presset videre i flere timer var han aldri i nærheten av å vinne.

Magnus Carlsen har fortsatt til gode å vinne i årets Tata Steel Chess, men det står ikke på innsatsen. Dagens parti varte hele 131 trekk!

Carlsen følte aldri at han var nær seieren.

– Ikke spesielt. Men det er fint å feire min 20. remis på rad mot mesteren selv, sier han.

Partiet mot Vidit ble preget av at den unge inderen var innstilt på remis. Vidit sine to første trekk innbød til at Carlsen kunne kopiere sin åpning fra runde 1, men Carlsen valgte klokelig å avstå fra dette. Vidit satt trolig med en sterk forberedelse. Allerede i trekk 7 valgte Vidit å gå for å drepe spenningen i stillingen ved å bytte dronninger, og samtidig fremprovosere en identisk struktur.

Carlsen gjorde sitt beste for å skape ubalanse, ved først å bytte løper mot springer, og deretter ofre en bonde for aktivt spill. Vidit fant imidlertid en fortsettelse som tvang Carlsen inn i et sluttspill hvor nordmannen fikk en bonde mer, men hvor utfallet var en teoretisk remisstilling. Tro mot sin stil kjempet Carlsen videre for seier, og Vidit brukte samtidig masse tid på å finne de beste trekkene. Etter 6,5 timers spill måtte han likevel innfinne seg med remis.

Fjerde runde av «Tata Steel Masters» følger du på TV 2 Sport 2 og TV 2 Sumo fra kl. 13.25 tirsdag. Carlsen spiller da hvit mot eksverdensmester Vladimir Kramnik, som kommer til partiet med to strake nederlag. Programleder Fin Gnatt har med seg Jon Ludvig Hammer, Hans Olav Lahlum og Aryan Tari som eksperter i studio.