Politiet: I løpet av disse seks timene ble Anne-Elisabeth Hagen borte

Det er snart 11 uker siden Anne-Elisabeth Falkevik Hagen forsvant fra sitt hjem i Sloraveien i Lørenskog.

Åsted Norges ekspert og tidligere Kripos-etterforsker, Asbjørn Hansen, møter politioverbetjent i Øst politidistrikt Christian Berge ved ekteparet Hagens bolig i på Fjellhamar.

Berge forteller at politiet nå jobber med et tidsrom på fire timer der de mener Falkevik Hagen ble bortført.

– Tom Hagen dro på jobb denne morgenen, og det er fra morgenen til han kommer tilbake etter klokken tolv som er tidsrommet der vi er ute etter å finne ut om noen har sett noe, sier Berge.

Tips politiet: Tipstelefon: 64 81 95 99 Web: tips.politiet.no/straffesak

Politiet mener Hagen dro på jobb i 7-tiden den aktuelle morgenen. Dermed er politiets hovedteori at timene mellom 7.00 og 13.00 inneholder svaret på forsvinningsmysteriet.

I tillegg avslører Berge at politiet jobber med flere hypoteser om hvordan 68-åringen kan ha blitt fraktet fra sitt hjem. Blant annet tror etterforskerne at hun kan ha blitt dopet ned.

– Hun kan ha blitt bortført levende. Hun kan ha blitt bedøvet. Hun kan ha blitt fraktet i bil, hun kan ha blitt båret. Vi holder alle disse mulighetene åpne, sier politioverbetjenten.

Tips oss! Tlf/SMS/MMS: 02255

Tlf/SMS/MMS: E-post: tips@tv2.no

E-post: Fra utlandet: +47 915 02255

– Kan ha noe med bortføringen å gjøre

Samtidig jobber politiet med å identifisere to av de tre personene som ble filmet av videovervåkningskameraer utenfor arbeidsplassen til ektemannen Tom Hagen den 31. oktober.

Onsdag i forrige uke gikk politiet ut med videoovervåkingsbilder tatt utenfor Futurum-bygget på Lørenskog klokken 07.36.

I videoen går en person langs en vei utenfor arbeidsplassen til ektemannen.

I en video 24 minutter senere sykler en syklist forbi en person som går langs veien. Politiet har gjort avhør med syklisten og sjekket vedkommende ut av saken, men de to fotgjengerne har ikke meldt seg.

På tross av den massive medieoppmerksomheten har altså ikke de to fotgjengerne i videoen meldt seg for politiet. Mandag vil ikke politiinspektør i Øst politidistrikt, Tommy Brøske, utelukke at de to personene kan være involvert i forsvinningen.

– Det er altfor tidlig for politiet å konkludere rundt hvorfor de ikke har meldt seg. Samtidig er tidspunktet og stedet de ble observert, interessante for politiets teorier, sier Brøske.

– Hva mener du med det?

– Med det mener jeg kort og godt at kan være - og jeg understreker kan - at disse kan ha noe med bortføringen å gjøre, sier Brøske.

– Står vesentlig i samme stilling som tidligere

Samtidig erkjenner politiinspektøren at det har vært lite fremdrift i etterforskningen.