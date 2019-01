Påtalemyndigheten mener Eirik Jensen ikke har noen troverdighet når han sier han ikke visste om Gjermund Cappelens hasj-virksomhet.

Jensen står tiltalt for grov korrupsjon, og for å ha hjulpet Gjermund Cappelen med å ha smuglet inn 13,9 tonn hasj. Han nekter straffskyld.

Aktor for Spesialenheten for politisaker, Guro Glærum Kleppe, innleder påtalemyndighetens prosedyre i rettssaken med å heve tvil om Jensens forklaring på at Gjermund Cappelen kun var en viktig informant.

Glærum Kleppe forklarer juryen at hun mener Eirik Jensen må ha kjent til Gjermund Cappelens virksomhet, og at juryen dermed må domfelle Jensen.

Jensen har hele tiden nektet for at han kjente til Cappelens hasj-virksomhet.

– Dette er avgjørende i å hevde sin uskyld, sier Glærum Kleppe.

Spesialenheten mener han har kjent til Cappelens virksomhet allerede fra 1993, da Jensen skal ha vært involvert i et beslag mot Cappelen, og viser til omfattende dokumentasjon fra beslag i Jensens leilighet, og fra loggføring og notater fra Jensens politikarriere.

– Dersom lagretten finner det bevist at Jensen kjente til Cappelens virksomhet, da må Jensen domfelles, sier Glærum Kleppe.

Ikke troverdig kommunikasjon

Aktoratet bruker også tid på å forklare hvorfor de mener kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen styrker deres oppfattelse om at Jensen må dømmes.

I innledningen redegjør spesialenhetens Jan Egil Presthus for hvordan aktoratet tolker kommunikasjonen mellom Jensen og Cappelen.

Det er kjent at de to kommuniserte med det Jensen kaller «blomsterspråk» – et slags kodet språk, med setninger som «fine forhold i skogen nå» og «stille og solskinn».

Cappelen har forklart at dette er meldinger knyttet til deres hasjvirksomhet, og dette er versjonen aktoratet fester lit til.

– Vi kan ikke se noen annen plausibel grunn for denne kommunikasjonen, sier Presthus.

Jensen mener dette var hans metode for å kommunisere med en viktig informant.

Jensen tar notater under aktors redegjørelse. Flere ganger rister han på hodet, og veksler noen ord med sine forsvarere.

Avgjørende ankesak

Maratonsaken mot Jensen har pågått siden slutten av august.

Det har vært en langt mer offensiv Eirik Jensen som har forklart seg i retten, enn det allmenheten fikk se i tingretten.

Jensen har blant annet forklart om den omfattende kontakten med Cappelen blant annet med at han brukte Bærums-mannen som «miljøinformant» i det topphemmelige nasjonale prosjektet. Hemmeligholdet rundt prosjektet er også grunnen til at han ikke fulgte politiets informantinstruks, sier han til NTB.

Tidligere politimester i Oslo, Anstein Gjengedal, fortalte til NRK i fjor at prosjektet er så sensitivt at «det er stor fare for at liv vil gå tapt om bare deler av prosjektet blir kjent».

Han har også forklart kodespråk og det å ha penger tilgjengelig som en del av sikkerhetsopplegget. Under etterforskningen ble det funnet rundt 30.000 kroner i en vegg hos Jensen.