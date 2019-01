Man. City - Wolverhampton 3-0

Manchester Citys svarte på Liverpools 1-0-seier mot Brighton lørdag med å vinne 3-0 over Wolverhampton på Etihad mandag.

Gabriel Jesus, som kom fra fem mål på to cupkamper, scoret Citys to første mål, før Conor Coady styrte et innlegg i eget nett.

Wolverhampton spilte 70 minutter med ti spillere etter at Willy Boly ble utvist for en stygg takling på Bernardo Silva på 1-0.

– Jeg spiller bedre nå og scorer viktige mål. Jeg er spiss på et fantastisk lag, og jeg må score mål og spille bra, sier Gabriel Jesus.

Resultatet gjør at Manchester City igjen er fire poeng bak Liverpool på tabelltopp. Wolverhampton ligger på ellevteplass.

Manchester City tok ledelsen etter et nydelig angrep ti minutter inn i kampen. Aymeric Laporte spilte Leroy Sané nydelig gjennom. Tyskeren slo inn foran mål, der Gabriel Jesus kunne skli inn kveldens første mål.

I det 19. spilleminutt ble det vanskeligere for Wolverhampton, for dommer Craig Pawson valgte å gi det røde kortet til Willy Boly for en stygg takling på Bernanrdo Silva.

– Han letter fra bakken, fullfører med knottene i ankelen og utsetter motspiller for fare. Korrekt rødt kort, er dommen fra TV 2-ekspert Simen Stamsø-Møller.

– Den er vanskelig. Han er en gigant og det ser ille ut i sakte film. Han vinner ballen. Det er sannsynligvis rødt kort, men jeg mener han kunne sluppet unna med gult kort siden det er tidlig i kampen og det var den første stygge taklingen, sier TV 2s fotballekspert Trevor Morley.

Seks minutter før pause fikk Manchester City straffespark da Raheem Sterling ble lagt i bakken av Ryan Bennett. Jesus satte sikkert inn 2-0.

– Det så ut som han filmet, men han ble sparket ned. Sterling skaffet det straffesparket med styrke og fart, sier Morley.

Etter pause styrte Manchester City all spill, mens Wolverhampton med én spiller mindre ikke hadde noe å by på. Innbytter Kevin De Bruyne slo et innlegg etter 78 minutters spill som ble styrt i eget mål av Conor Coady.