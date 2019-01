Manager David Wagner er ferdig hos Premier League-bunnlaget Huddersfield.

Tyskeren klarte å holde miniputten oppe i sin første sesong, men med elleve poeng på 22 kamper holder klubben nå stø kurs mot Championship.

Opp til Fulham på plassen foran skiller det tre poeng, mens det er åtte poeng opp til Cardiff på trygg grunn.



Hylles

​Huddersfield skriver på sine nettsider at Wagner og klubben ble enige om å avslutte samarbeidet.

– Jeg vil takke David for alt han har oppnådd i Huddersfield Town i tre og et halvt år. Under hans ledelse har vi oppnådd ting på banen som overgår alt i moderne tid, og som har overgått mine villeste forventninger som styreleder og som fan, sier styreleder Dean Hoyle.

– Under Davids ledelse tok vi denne klubben til den høyeste posisjonen den har hatt på nesten 50 år, og skapte minner som vil vare evig. Det han har oppnådd sørger for at han er der oppe i Huddersfield-historien, sammen med store navn som Herbert Chapman og Mick Buxton - legendariske managere som endret klubben, fortsetter Hoyle.

– Trenger en pause

Styreformannen avslører at det var Wagner selv om ba om å få trekke seg.

– Som jeg tidligere har sagt hadde jeg ingen intensjoner om å sparke David denne sesongen. I etterkant kom David, som den fantastiske mannen han er, og gjorde det klart for oss at han trenger en pause fra den påkjenningen det er å være manager, forklarer han.

– Vi diskuterte om vi skulle gjøre det umiddelbart, men han gjorde det også klart at han ville gi alt resten av sesongen og så dra til sommeren om vi ønsket det. Etter en lang diskusjon følte vi alle at det beste var at David skulle bli i klubben ut sesongen, men vi har holdt åpne diskusjoner og nå føler vi alle at tiden er inne for å skille lag, fortsetter Hoyle.

Han er krystallklar når han understreker at de ikke bare bruker pene ord for å dekke over at Wagner har fått sparken.

– Jeg vet at begrepet «partene har kommet til enighet» ofte er en pen måte for å si at en manager har fått sparken i profesjonell fotball, men dette er virkelig en beslutning tatt i enighet. David har en ekte, genuin kjærlighet til klubben, og som meg, har det viktigste for ham under samtalene vært å finne ut hva som er best for Huddersfield, sier styreformannen.

Mark Hudson skal lede Huddersfield i helgens oppgjør mot Manchester City.