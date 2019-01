Andrevalget storspilte i ny kalasseier for Norge

Norge - Østerrike 34-24 (16-13)

Norge tok sin tredje strake seier VM med 34-24 over Østerrike mandag kveld.

Det ble til slutt ikke særlig spennende, men da de norske håndballgutta slet med å riste av seg Østerrike i førsteomgang, byttet landslagssjef Christian Berge keeper.

Espen Christensen erstattet Torbjørn Bergerud. Han slapp inn bare to mål og sørget for at norsk 16-13-ledelse til pause.

Det la grunnlaget for nok en storseier.

– Det er coaching i verdensklasse av Christian Berge, som tok ut Bergerud og Christensen reddet de sju av neste ni skuddene, sier TV 2s ekspert Bent Svele.

Slik svarer Berge på Sveles ord:



– Vi jobber nå med tingene vi har planlagt. Artig med ros, men det får dere bedømme, sier Berge til TV 2.

På børsen ble Espen Christensen vurdert til Norges beste og fikk karakteren ni av Bent Svele.

– Hvordan var det å komme inn der?

– Da var det bare å kjøre på. Jeg er her for å spille håndball. Jeg er ikke her for å sitte og se på. Hvis det er litt tyngre der bak, så er det litt min jobb å være med på å snu et kampbilde. Det lyktes jeg med, sier målvakten til TV 2.

Svele: – Alfa og omega

Christensen sto store deler av storseieren mot Saudi-Arabia, med unntak av minuttene han var ute etter at tannen knakk som følge av et skudd som gikk midt i ansiktet.

– Han var god sist, men mot svakere motstand. Han er i utgangspunktet andremålvakt. Han kom inn og fikk litt flyt, men han leverer. Han gjør det han skal gjøre. Han kom inn da Bergerud ikke var på sitt beste, sier Svele.

– Det er alfa og omega å ha et målvaktspar, sier TV 2s ekspert.

Norge og Østerrike fulgte hverandre som skygger i førsteomgang, men Christensens storspill i mål gjorde at Norge rykket fra østerrikerne før pause.

– Vi ble presset, men løste det bra. Magnus Jøndal var fantastisk ute på kanten. Periodevis var vi gode i forsvar. Normalt sett skulle Bergerud reddet flere, så vi hadde ledet med flere mål, men Christensen kom inn og hadde en ellevill avslutning på omgangen, sier TV 2s ekspert Svele.

Sagosen: – Litt å rette på

Den norske ledelsen økte i andreomgang, samtidig som det så ut som luften gikk ut av de østerrikske spillerne. Norge vant til slutt hele 34-24.

– Vi er selvsagt kjempefornøyde. Vi visste at Østerrike kom til å steppe opp. Jeg synes de har underprestert i forhold til hvilke spillere de har. Det var litt for mange tekniske feil til å gå fra i førsteomgang, men vi fikk ryddet opp i det i andreomgang, samtidig som det høye tempoet og kontringsspillet mangler motstanderne litt i senk, så vi fikk løpt inn noen lette mål, sier landslagskaptein Bjarte Myrhol, som scoret seks mål, til TV 2.