Fossesholm om ryktene: – Alltid noen som ikke ønsker alle godt

Skiforbundet valgte mandag å gå ut med en bekreftelse på at Helene Marie Fossesholm har gjennomgått hormonbehandling med et preparat som står på forbudslisten til Verdens Antidopingbyrå (WADA).

Kristine Stavås Skistad (19) har også fått hormonbehandling, men ikke med preparater som står på WADAs liste.

Skiforbundet skriver at løperne har fått spørsmål om den medisinske behandlingen, og at forbundet selv har blitt kontaktet av både «media og andre» om temaet. Derfor velger de nå å gå ut med opplysningene.

– Vi har visst at det har florert rykter i langt tid, og personlig har det ikke vært noe hyggelig, men det er greit å forholde seg til. Mediehenvendelser har vært litt vanskelig, for en vet aldri hva mediene sier, og den historien er egentlig ikke så komplisert . Det ble sendt ut en beskjed om det i dag, og det var helt greit, men om noen skulle presentert det på en helt annen måte enn det som er virkelig, ville vært virkelig trist, sier Fossesholms far, Øivind Foss, til TV 2.

Fossesholm: – Ikke hyggelig

Nyheten om behandlingen har vekket stor oppmerksomhet, både i Norge og internasjonalt. Fossesholm sier til TV 2 at hun konsentrerer seg om hva hun kan gjøre for å bli en bedre på ski.

– Jeg prøver ikke å lese sånne ting. Jeg prøver å ha fokus på det sportslige, sier Fossesholm, som er blitt sammenlignet med Marit Bjørgen av TV 2-ekspert Petter S. Skinstad.

17-åringen gjør seg likevel noen tanker om ryktene som har oppstått.

– Det er så klart ikke hyggelig, men jeg har ikke noe fokus på det. Det er alltid noen ute i verden som ikke ønsker alle godt, sier Fossesholm.

Hun sier at hun ikke har hørt noen som mistenker henne for å jukse.

Pappa Foss: – Trist

Foss sier at datteren er blitt orientert om ryktene rundt behandlingen.

– Jeg synes det er trist at folk som ikke kjenner saken uttaler seg om den. De vet ikke hvorfor Helene har fått behandling. Hun har hatt behov for behandling i tidlig ungdom, og det er noe vi foreldre har fulgt opp som alle andre foreldre ville gjort. Jeg synes det er trist at det er blitt snakket om, men igjen: vi får ikke gjort noe med det folk snakker om. Det trist at folk ikke ønsker å forstå. De ønsker å misforstå, sier pappa Foss.

Fossesholm er nå 151 centimeter høy. Da hun var 13,5 år gammel, var hun 137,5 centimeter, opplyser Skiforbundet. Øivind Foss forteller at datteren begynte på behandlingen i desember 2014 og avsluttet i september 2017.​