Toyota er mest kjent for å lage folkelige og fornuftige biler. Men de har faktisk en god porsjon sportsbiler på samvittigheten også.

MR2, Celica og Supra er bare noen av navnene mange har et forhold til. Men alle tre har nå vært faset ut i en årrekke. Igjen står bare GT-86, som for såvidt ikke er "bare". Den byr på veldig mye moro for pengene!

Men nå skjer det virkelig ting igjen. Vi har visst om prosjektet ganske lenge. Nå har Toyota endelig vist oss sin helt nye Supra for første gang.

16 år siden sist

Dette er femte generasjon av Toyotas legendariske sportsbil. Den er et samarbeidsprosjekt med BMW og vil dele mye med en ny Z4 fra tyskerne.

Supra har for øvrig vært med oss helt siden 1978, da som en spesialmodell av Toyota Celica. I dag er det nok mange som husker fjerde generasjon (A80) aller best. Det er modellen med mest særpreg – og ikke minst kjenner mange den fra filmsuksessen The Fast And The Furious.

Nå er det 17 år siden den gikk ut av produksjon. Toyota har altså tatt seg god tid. Mange er nå spent på hvor godt de har utnyttet denne tiden.

Selv lover Toyota at nye Supra er bygget som en sportsbil i sin reneste form, fri for kompromisser som går utover kjøregleden.

Nye Supra er femte generasjon, og den har litt av hvert å slektes på.

Double-bubble-tak

Sjefingeniør Tetsuya Tada har vært tro mot det klassiske oppsettet med en rekkesekser foran som driver bakhjulene, i hevd med Toyotas foregående Supra-generasjoner og den originale 2000GT. Kort akselavstand, bred sporvidde, lav vekt, lavt tyngdepunkt og et ekstremt stivt karosseri skal bidra til hvasse kjøreegenskaper.

Referansene til den ikoniske 2000GT kommer spesielt tydelig frem i det lange panseret, de kompakte målene og double-bubble-taket. Sistnevnte er ikke bare inspirert av arven fra tidligere modeller, det er også en effektiv bidragsyter til å redusere motstand. Rett og slett fordi det er mindre bil som skal skjære gjennom luften, og det uten at man ofrer høyden i kupeen.

Designet er særpreget, her tør Toyota å skille seg ut.

Åtte farger

Frontdesignet er inspirert av fjerde generasjon Supra. En lav front som fremheves av en fremtredende grill med store luftinntak på hver side, disse bidrar til å kjøle motoren. Lyktene består av seks LED-dioder og inkorporerer også blinklysene og kjørelysene.

Bak har den buede spoileren blitt optimalisert med tanke på marktrykk, mens en trapesformet bakfanger gir inntrykk av bevegelse nedover og utover mot hjulene. Kombinasjonslysene bak har et enkelt sirkelformet oppsett, mens tåkelysene og ryggelysene er formet av LED-dioder som er samlet i midten av nedre del av bakfangeren.

Toyota Supra fås i åtte ulike farger, blant dem en rød, gul og blå. En Matt Storm grå vil være tilgjengelig for en spesialmodell, fargen har et hint av blått i seg og er i en matt finish.

Den spesielle spolieren bak skal sikre godt marktrykk. Viktig når underlaget er som over!

Kneputer i dørene

Kupéen kombinerer GT-elementer med det Toyota kaller moderne funksjonalitet. Den er designet for å hjelpe sjåføren med å fokusere på å kjøre, og er inspirert av førermiljøet i enseters racingbiler. Det lave, smale horisontale dashbordet maksimerer sikten gjennom frontruten og hjelper sjåføren med å plassere bilen presist i høye hastigheter, mens de viktigste instrumentene er plassert tett sammen for rask og enkel betjening.

Formen på kupéen flyter ned i myke, støttende kneputer i dørene og på sidene av midtkonsollen.

Head-up-displayet, instrumentene og girhendlene er alle direkte foran sjåføren, med ytterligere knapper på det treekede rattet. Rattet i seg selv er formet for å sitte ekstra godt i hendene, og er kledd i skinn. Det 8.8-tommers instrumentdisplayet er tydelig og klart gjennom rattet, med 3D-effekt turteller og girskiftindikator plassert i midten. Det digitale speedometeret sitter til venstre og navigasjon og infotainment er samlet til høyre.

Slik ser den ut innvendig, ikke like særpreget som det utvendige designet.

340 hestekrefter

Bagasjerommet svelger unna bagasje for to personer for en helg, og kan utvides ved å ta ut et panel bak i kupéen. Det gir nok plass til en golfbag, eller det du trenger til en trackday.

Under panseret finner vi en 3-liters rekkesekser med 340 hestekrefter og 500 Nm dreiemoment. Den har en twin-scroll turbolader, høypresis direkteinnsprøyting og kontinuerlig variabel ventilkontroll som sikrer segment-ledende dreiemoment fra lavt i registeret.

Motoren er koblet til en åttetrinns automatkasse som gir lynraske opp- og nedgiringer, med tette intervaller mellom de laveste girene. Sjåføren kan gire via hendlene på rattet og kan velge mellom Normal og Sport, beroende på preferanser og kjøreforhold.

Supra har akkurat debutert i USA. Produksjonen starter opp på sensommeren og den skal bygges i Østerrike.

Bygges i Østerrike

Launch control gir kraftig akselerasjon fra stillestående, optimert for maksimalt grep slik at 0-100 km/t er unnagjort på 4,3 sekunder. Lyd, respons, girskiftmønster, dempere, styring og den aktive differensialen justeres når sjåføren setter bilen i Sport. Stabilitetssystemet har en spesiell ’baneinnstilling’ som kan velges for å redusere systemets innvirkning på bilen, slik at sjåføren har bedre kontroll.

Leveringene av nye Toyota GR Supra begynner på sensommeren 2019. Alle bilene produseres i Graz i Østerrike.

I løpet av det første året Toyota GR Supra leveres, vil det bli 900 europeiske eiere. De første som reserverer bilen vil nyte godt av en rekke fordeler. Blant annet får de tilgang til en rekke eksklusive opplevelser frem mot levering som starter på sensommeren 2019.

Detaljerte spesifikasjoner og priser vil bli annonsert på Toyota GR Supra-nettsiden på tvers av Europa, fra 14. januar.

Se video av kamuflert Supra – og hør hva verdensmester Fredric Aasbø synes om bilen:

