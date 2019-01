Skjøt flere personer på Blå – skal ha banket opp drapsdømt i fengsel

TILTALT: Denne 25-åringen må onsdag møte i Oslo tingrett, tiltalt for syv drapsforsøk. Her er han avbildet foran logoen til MC-klubben Satudarah, som politiet mener han er tiltenkt en rolle i. Foto: Privat

Mannen (25) som onsdag møter i retten tiltalt for syv drapsforsøk på utestedet Blå i Oslo, vil trolig også bli tiltalt for vold mot et drapsdømt tidligere MC-medlem i luftegården i Ila fengsel.