– Det gjør vondt i hjertet når jeg hører en sånn historie

– Dette er behandlinger som er rutine i Norge ved lav vekst. For meg hører det ut som hun har fått normal norsk standardbehandling, og det skal man ikke fra ta noen, selv om de blir gode idrett etter hvert, sier han .

Legen forklarer at veksthormonbehandling er annerledes for voksne.

– Dette fremmer vekst i kroppen, det sier seg selv. Voksne som har for mye veksthormon, og det er en sykdom, får økt skjelettstørrelse, litt større muskler og et hjerte som begynner å vokse. Så det er mange organer som kan vokse. I barnealder er det en helt annen sak, for der handler veksthormon først og fremst om høydevekst. Det kan være bivirkninger der – ekstremtilfellet er gigantisme – men man ser ikke bivirkning med veksthormonbehandling av barn hvis det ligger i normalområdet, sier Per Medbøe Thorsby.

Kristine Stavås Skistads behandling ble gjennomført med preparater som ikke står på WADAs forbudsliste, skriver Skiforbundet i meldingen.

Ekspert roser Skiforbundet

TV 2s antidopingekspert mener Skiforbundet har løst saken på en bra måte.

– Det var helt riktig at Fossesholm, Skistad og Skiforbundet å gå ut med pressemeldingen, for det har versert mye rykter og snakk om disse sakene i skimiljøet lenge. Jeg tror det til slutt ville kommet ut i media om Skiforbundet ikke tok saken i egne hender og opplyste om det. Hvis ikke kunne de fått det i fleisen på en ubehagelig måte seinere. Disse unge jentene kunne fått spørsmålene på et tidspunkt de var lite forberedte på det. Dette vil helt sikkert skape en debatt, men Skiforbundet har fått frem flere nyanser. Folk forstår saken bedre, sier Mads Kaggestad.

TV 2s langrennsekspert Petter Soleng Skinstad mener Fossesholm er et helt spesielt talent. Etter den imponerende sesongstarten på Beitostølen trakk Skinstad paralleller mellom skihelten Marit Bjørgen og unge Fossesholm.

– Basert på resultatene er hun et av de største utholdenhetstalentene i Norge noensinne. Hun er god både på sykkelsetet og med langrennsski på beina. Det hun presterer i juniorklassen er på linje med det råeste som Bjørgen, Johaug, Østberg og Northug presterte på samme alder, sier Skinstad.