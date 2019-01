Én ting Volvo aldri skal angre på, er ansettelsen av norsk-svenske Jan Wilsgaard på 50-tallet.

Det er nemlig han som står bak designet på ikonet, klassikeren og suksessen 240, eller toførr som mange liker å kalle den.

Gjennom tre tiår var dette en av Norges mest solgte biler. Nå, 26 år etter produksjonsslutt, lever bilen fortsatt i beste velgående. I alle fall når det kommer til interesse og engasjement.

Fikk kloa i sjeldent eksemplar

På bruktmarkedet ligger det rundt 20 eksemplarer av 240 til salgs akkurat nå. Her bærer de fleste bilene preg av alderen.

Forrige uke dukket det derimot opp et eksemplar som fikk mange til å sperre opp øynene. Bokstavelig talt.

Det var bruktbilforhandleren Auto Bærum som fikk kloa i det sjeldne eksemplaret av en 242.

– Det er faktisk helt tilfeldig at vi kom over den. Vi fikk bilen i innbytte på en heftig BMW M5, forteller daglig leder, Roar Gaarder til Broom.

Bilen er ombygd i Sverige og godkjent uten noen mangler i Norge. Foto: Bilfoto/Auto Bærum

Nesten 200.000 kroner

Bilen er en 1982-modell 242 Turbo. Det vil si: Bilen er ombygd og godkjent med turbomotoren (B230ET), som nå yter 182 hk.

Rattet er ikke akkurat originalt. Ellers er det meste likt som da bilen forlot fabrikken i 1982.

Videre er klassikeren så godt som strøken. Det finnes ikke rust, og bilen har ikke trillet mer enn 133.000 kilometer, som er småtteri for en bil som denne.

Utover dette har den blant annet fått ettermontert Gruppe N spoiler og 18 toms felger med splitter nye vinterdekk.

Kombinasjonen av motor, utstyr, tilstand og lav kilometerstand sørget for en pris godt over snittet i bruktmarkedet, nærmere bestemt 199.900 kroner.

Kjemperespons

Tross en relativt stiv pris på en nesten 40 år gammel bil, lot ikke responsen vente på seg.

– Vi la ut en teaser på Facebook at bilen var på vei inn. Jeg så for meg noen kommentarer, men hadde aldri drømt om den elleville responsen, forteller Roar.

På to dager fikk Facebook-innlegget nemlig 1.850 kommentarer, 723 likes og hele 116 delinger.

– Det rant inn med flere hundre meldinger og telefoner. Flere magasiner delte bildene, inkludert et blad fra England, så responsen var helt vill, forteller Roar.

Lav vekt og nesten 200 hk, kan bety mye moro. Spesielt på denne tiden av året. Foto: Bilfoto/Auto Bærum

Solgt på to dager

Det var torsdag forrige uke forhandleren publiserte selve annonsen. Også her strømmet folk til for å ta en nærmere titt på bilen og bildene.

– To dager senere ble bilen solgt i rekordfart. Det var faktisk flere som spurte om vi ikke kunne arrangere en budrunde på bilen, men her var det førstemann til mølla, og bilen ble solgt til en ekte Volvo-entusiast. Veldig moro, konstaterer Roar, og legger til at annonsen nå har passert hele 18.000 visninger, på kun fem dager.

– Hva tror du er grunnen til at denne bilen har engasjert såpass mange?

– Det er jo på mange måter et sjeldent eksemplar. Kombinasjonen av 242-karosseriet med denne motoren er nok noe mange har sansen for. Men igjen: Vi hadde aldri sett for oss at det skulle ta sånn av, avslutter den fornøyde bilselgeren i Bærum.

