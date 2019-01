– Risikerer at liv går tapt som følge av spill om regjeringsmakt

Flere frykter for rusreformens fremtid i innspurten av regjeringsforhandlingene på Gran.

Kilder tett på forhandlingene har opplyst til TV 2 at KrF krever flere endringer i reformen. I en sms til TV 2 før forhandlingene, bekreftet også nestleder Olaug Bollestad at rusreformen ville bli viktig for KrF.

Rusreformen som fortsatt er i sin spede begynnelse, innebærer at rusavhengige skal få hjelp og behandling i helsevesenet i stedet for å bli straffet. Dette har vært en viktig kjernesak for Venstre, men også for opposisjonspartiet Arbeiderpartiet, som var blant dem som stemte for reformen i Stortinget.

KREVER RUS-GARANTI: Ruspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Tellef Inge Mørland. Foto: Privat

Tellef Inge Mørland, ruspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, mener helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) legge press på at rusreformen består.

– Bent Høie har lovet mye til ruspasientene. Han må stille opp for de nå, og være tydelig på at det er uaktuelt å rokke ved ruspasientenes tilbud. Dette handler om noen av de mest sårbare menneskene i samfunnet vårt, sier Mørland til TV 2.

To av punktene i rusreformen KrF sliter med å godta, er økt valgfrihet for legemiddelassistert rusbehandling (LAR) og forsøk med heroinassistert behandling.

– Vi har nå et bredt stortingsflertall som vil at rusavhengige skal få hjelp fremfor å straffes, men KrF sine krav kan være i ferd med å sette dette på spill. De rusavhengige fortjener en bedre hverdag, der målet må være hjelp, fremfor straff og stigmatisering, fortsetter Mørland.

– Skremmer meg

Nå har Mørland sendt skriftlig spørsmål til Høie, hvor han ber om en garanti for at rusreformen består, uavhengig av om KrF trer inn i en regjering.

– Høie og Høyres vilje til å forhandle på abort, for å sikre makta, skremmer meg. Jeg er redd for at de er villige til å forhandle bort også lovnadene til de rusavhengige, men jeg håper virkelig Høie velger å stå opp, og sier nei til KrFs krav. Det bør han også slå fast i sitt svar på mitt skriftlige spørsmål til han, sier Mørland.

Forhandlingene på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland går i disse dager mot slutten, og det er forventet at partiene vil presentere resultatet i løpet av denne uka. Dersom en ny regjeringsplattform rører rusreformen, vil det være en stor skuffelse for Arbeiderpartiet.

– Det vil være svært skuffende og et svik mot de rusavhengige. I verste fall risikerer man at liv går tapt som følge av et spill om regjeringsmakt, sier han.

Mørland viser blant annet til Senter for rus- og avhengighetsforskning (Seraf). Til Klassekampen har forskerne ved Seraf anslått at tilbudet om lavterskel LAR hvert år redder om lag 40 liv.