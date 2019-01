Adamowicz, som har vært ordfører i Gdansk i 20 år, ble knivstukket i hjertet og magen under et veldedighetsarrangement søndag.

54-åringen lå natt til mandag på operasjonsbordet i fem timer, og en av kirurgene opplyste mandag morgen at hadde store indre skader og trengte massiv blodoverføring.

Men på ettermiddagen melder lokale medier at Adamowicz døde på sykehuset.

Blodgivere i kø

Blodgivere ble tidligere på dagen oppfordret til å melde seg, og i morgentimene viste TV24 bilder av folk som sto i kø for å etterkomme oppfordringen. Noen av dem fortalte at de hadde fått fri fra arbeidet for å gi blod.

27-åringen som knivstakk Adamowicz, ble pågrepet på stedet. Mannen har sonet en fengselsdom for et bankran han hevder å ikke ha begått og gir det tidligere regjeringspartiet Borgerplattformen (PO) skylden for dette. Adamowicz tilhørte tidligere dette partiet.

– Borgerplattformen torturerte meg, derfor har Adamowicz nettopp dødd, ropte mannen etter angrepet.

– Barbarisk

Ifølge en talskvinne for politiet synes 27-åringen å ha psykiske problemer.

Vitner på stedet fortalte tidligere om dramatiske minutter.

– Han vandret rundt på scenen. Han holdt en kniv i høyrehånden, om jeg husker det rett. Han ropte at han hadde vært fengslet i fem år på grunn av Borgerplattformen. Det er alt jeg hørte. Da datteren min sa «mamma, la oss gå. Han har en kniv.», forlot vi stedet raskt, sier Joanna Pogorzelska, som var til stede under arrangementet.

En talsmann for ordføreren kalte angrepet barbarisk.

– Dette er en ekstremt vanskelig situasjon for oss alle, sier talsperson Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

Polsk politi har siden angrepet prøvd å finne ut hvordan gjerningspersonen klarte å komme seg så nær ordføreren.

– Vi vet at han identifiserte seg med et skilt hvor det sto media på. De neste timene skal vi finne ut hvor skiltet kom fra. Det viktigste spørsmålet er hva som motiverte han til å gjøre denne dramatiske handlingen, sier en talsperson i polsk politi.



