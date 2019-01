Nekter å inngå komprimisser på innvandringsfeltet

– Det er ikke sånn at vi forhandler for å få et nullsum-spill når det gjelder innvandring. Da må resultatet være at det kommer færre innvandrere til Norge, for det er viktig for å ha en bærekrafig innvandringspolitikk, sier Jon Helgheim til TV 2.

Lederen i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, er enig med Helgheim. Hun sier at det i tillegg er viktig at det ikke kommer flere innvandrere til Oslo.

– Vi ønsker ikke innvandring, kvoteflyktninger eller familieinnvandring til Oslo på grunn av de utfordringene vi har med integrering i hovedstaden, sier hun til TV 2.

Sto frem som vinnere

Da regjeringspartiene forhandlet på Jeløya i fjor, stod både Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande fram som vinnere da de presenterte den nye plattformen.

Grande listet opp flere kvoteflyktninger og økt satsing på integrering som sine seire. Venstre fikk også gjennomslag for at flere «Oktoberbarn» skulle få mulighet til å behandle asylsøknaden på nytt.

Siv Jensen kunne på sin side skryte av økte krav til norsk statsborgerskap og forbud mot niqab i barnehage og utdanningssituasjoner. Frp fikk inn bruk av DNA-tester i alle familiegjenforeningssaker, strengere krav til forsørgerevne og innstramming hva gjelder familiegjenforening.

Økningen i antallet kvoteflyktninger til 3.000 i 2019 er et resultat fra Jeløya-forhandlingene, der det heter at regjeringen skal «videreføre det vedtatte nivået på kvoteflyktninger og øke det ytterligere hvis dagens ankomsttall fortsetter».

– Store innstramminger

Det rekordlave antallet asylsøkere til Norge i fjor har ført til at KrF vil høyne antallet kvoteflyktninger ytterligere.

Men at Venstre og KrF skal stå igjen som vinnere på asyl- og innvandring sammen med Frp, er ikke aktuelt denne gang, ifølge Helgheim.

– Frp har vært tydelige på at det er viktig for oss å få store innstramminger i innvandringspolitikken, og det er det partiet jobber for. Vi er ikke ute etter å gi på det ene området og ta på det andre, slik at det går «opp i opp», sier han.

– Men er Frp villig til å gi etter for å redde regjeringsprosjektet?

– Vi er opptatt av politikken. Vi vil ha gjennomslag for mest mulig Frp-politikk. Det er det viktigste for oss, og så tror jeg at de fleste hos oss har det fokuset, og så får andre ting komme i andre rekke.

Hemmelig votering

Flere sentrale stortingspolitikere framholder overfor TV 2 at de kommer til å stemme ned en framforhandlet regjeringsplattform hvis Frp ikke har tydelige seire på innvandring.