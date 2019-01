Familiens budskap: – Ønsker å komme i kontakt med kidnapperne

31. oktober forsvant Anne-Elisabeth Falkevik Hagen (68) fra sitt hjem på Fjellhamar i Lørenskog.

Siden har politiet jobbet i det skjulte med å forsøke å finne 68-åringen. Det tok hele ti uker før politiet gikk ut i pressen med opplysninger om forsvinningen.

Ifølge politiet har de av hensyn til Falkevik Hagens sikkerhet sett seg nødt til å begrense medieoppmerksomheten. Politiets hovedteori er at Falkevik Hagen ble bortført mot isn vilje.

I familien Hagens bolig i Lørenskog skal det ha blitt funnet en skriftlig beskjed med en trussel mot 68-åringens liv om politiet og media fikk vite om bortføringen. Familien skal også ha mottatt flere beskjeder på en digital plattform som ikke egner seg for kommunikasjon.

Familien har derfor avstått fra å gi uttalelser i pressen – før nå.

Her er familiens budskap

I kveldens Åsted Norge henvender familien seg, gjennom sin bistandsadvokat Svein Holden, til personene de tror holder 68-åringen fanget. Familien ber om å få se familiemoren og ektefellen i live.

– For familien er det naturligvis en ting som er overordnet. De ønsker å få henne hjem så raskt som overhodet mulig. Og vi ønsker å komme i bedre og annerledes kontakt med de som har Anne-Elisabeth, sier Holden.

Videre sier Holden at familien er villige til å starte en prosess for å få moren og ektefellen trygt hjem.

– Dersom vi får bekreftet at hun er i god behold, så ønsker vi å finne en løsning slik at hun kan komme trygt hjem til sine kjære, fortsetter bistandsadvokaten.

Tips oss! Tlf/SMS/MMS: 02255

Tlf/SMS/MMS: E-post: tips@tv2.no

E-post: Fra utlandet: +47 915 02255

Videre forteller Holden at familien har hatt en tøff tid siden 68-åringen forsvant for over ti uker siden.

– Familien føler fortvilelse, de føler maktesløshet, og det er utmattende å leve i en så uviss situasjon over så lang tid, sier han.

Krav om løsepenger

I en av de skriftlige beskjedene familien har mottatt skal det ha fremkommet et krav om at familien betaler et beløp tilsvarende 85 millioner kroner i kryptovalutaen Monero, en digital valuta som gjør det mulig å være fullstendig anonym, for at de skal få se Falkevik Hagen igjen.

Politiet har bekreftet at det har blitt fremsatt krav om løsepenger, men de har ikke ønsket å gå inn på hvor mye det skal være snakk om. De har rådet familien til å ikke innfri kravet.